Espace : un petit fragment d'astéroïde de 4,5 milliards d'années retrouvé en Seine-Maritime

Il fait 5 centimètres, pèse 100 grammes. Alors oui, on est loin du film Don't Look Up, mais c'est tout de même très rare, un fragment d'astéroïde a été retrouvé, non seulement sur Terre, mais en France. Il a traversé tout le système solaire jusqu'à atterrir en Seine-Maritime. Et deuxième petit miracle, dans une zone de plusieurs kilomètres carrés, les chercheurs ont réussi à retrouver ce tout petit fragment.

Sylvain Bouley a participé à la battue. "C'est une grande joie et un soulagement. C'est un petit astéroïde qui, à la base, était certainement en train d'orbiter entre Mars et Jupiter. La plupart des météorites ont 4,5 milliards d'années, donc elles nous informent tout simplement sur les premiers instants de notre système solaire et par conséquent les premiers instants de la formation de la Terre", dit-il.

"Vous aurez beau vous balader partout sur Terre, jamais vous ne trouverez une roche de 4,5 milliards d'années. Et cette météorite pour l'instant, on ne sait pas ce qui se cache à l'intérieur. Donc évidemment, elle va être étudiée sous toutes les coutures. Et puis elle va rentrer dans la collection du Muséum national d'histoire naturelle", explique-t-il.

