Apple dévoilera l'iPhone 14 le 7 septembre : que faut-il attendre de la keynote ?

L'iPhone 14 se rapproche. Apple a annoncé mercredi 25 août la date de sa prochaine keynote, sa traditionnelle conférence de présentation de produits, qui se tiendra le 7 septembre prochain. L'événement, qui permettra notamment de découvrir le nouveau smartphone vedette du groupe, sera organisé son campus californien de l'Apple Park à Cupertino. Comme lors de la dernière WWDC en juin, il se tiendra en présentiel, avec du public et des journalistes sur place.



L'invitation adressée à la presse comporte un slogan "Far out" que l'on peut traduire par "génial" ou "lointain", selon le contexte. La formule, illustrée par ce qui ressemble à des étoiles, peut être lue comme une allusion à une possible nouvelle fonctionnalité de l'iPhone dédiée aux prises de vue nocturnes ou à un éventuel zoom amélioré.

Trois mois après la dernière keynote du groupe, consacrée à la présentation d'iOS 16, la keynote fera la part belle aux nouveaux iPhone. Aux dernières nouvelles, Apple aurait prévu quatre déclinaisons d'iPhone 14 avec un iPhone 14 standard, un iPhone 14 Pro, un iPhone 14 Pro Max et un iPhone 14 Max standard en remplacement du modèle Mini.

Contrairement aux années précédentes, Apple devrait opérer une vraie distinction entre la série standard et la gamme Pro. Seule cette dernière bénéficierait du nouveau processeur Apple A16 développé par l'entreprise. L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max disposeraient de la puce A15 lancée avec les iPhone 13 fin 2021. Les modèles Pro devraient aussi profiter d'une meilleure configuration en photo, avec un capteur 48 principal Mpx, contre 12 Mpx aux modèles classiques, d'une batterie améliorée et d'un système Face ID plus efficace.

Outre l'iPhone 14, Apple devrait aussi profiter de l'occasion pour évoquer les nouvelles Apple Watch Series 8, qui devraient bénéficier de fonctionnalités dédiées à la santé des femmes, d'un capteur de température corporelle et être déclinées dans une nouvelle version plus robuste pour les sports extrêmes. La conférence sera suivie par le lancement mondial de la mise à jour iOS 16 pour l'iPhone 8 et les modèles ultérieurs.

