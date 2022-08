De nombreuses personnes n'ont pas reconnu leur fil d'actualité Facebook ce matin. Le réseau social a été victime ce mercredi 24 août d'un problème technique qui a fait s'afficher de nombreux messages publiés par des inconnus sur les pages de célébrités. D'ordinaire, la timeline met en avant les publications des proches et des pages suivies par les utilisateurs. De nombreux usagers ont eu la surprise de découvrir ce matin de nombreux posts adressés à des comptes de stars, qui sont normalement filtrés par les algorithmes de Facebook.

Prenant acte de la faille, certains utilisateurs ont profité de la situation pour diffuser des messages humoristiques ou faisant la promotion d'arnaques ou de cagnottes en ligne. Selon les constatations de plusieurs médias spécialisés, le problème était résolu en fin de matinée. Contacté par RTL, Facebook confirme le retour à la normale de sa plateforme et explique que "plus tôt dans la journée, un changement de configuration a entraîné des problèmes avec le fil d'actualité de certaines personnes".

Ce problème intervient alors que le réseau social est en train de déployer sa nouvelle interface auprès de tous ses utilisateurs. D'ici quelques semaines, la page d'accueil mettra en avant les vidéos recommandées par des algorithmes sous la forme de Reels et de Stories et les publications des proches et des groupes seront reléguées au second plan dans un nouvel onglet à l'affichage chronologique.

