C'est la première vitrine du projet de métavers de Facebook. Huit mois après son lancement aux États-Unis et au Canada, le groupe Meta a annoncé ce mardi 16 août l'arrivée de la plateforme sociale de réalité virtuelle Horizon Worlds en France et en Espagne.

"Nous lançons Horizon Worlds en France et en Espagne aujourd'hui ! J'ai hâte de voir les gens explorer et construire des mondes immersifs, et d'apporter cela à plus de pays bientôt", a indiqué Mark Zuckerberg dans un post Facebook accompagné par une illustration montrant son avatar, la tour Eiffel et la Sagrada Familia.

Fort de 300.000 utilisateurs actifs mensuels, selon les comptes de Facebook, Horizon Worlds est l'une des premières applications collaboratives traduisant les efforts de l'entreprise dans le métavers. Elle consiste en un réseau social immersif dans lequel les gens peuvent évoluer dans des mondes virtuels représentés par leur avatar, pour jouer à plusieurs, explorer des endroits, faire du shopping, visiter des musées, assister à des concerts et des matchs en direct ou tout simplement échanger. Facebook met aussi un ensemble d'outils à la disposition des créateurs de contenus pour leur permettre de développer des expériences.

Comment accéder à Facebook Horizon Worlds

Pour accéder à cet espace virtuel, réservé aux personnes majeures, il est nécessaire de disposer d'un casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2, que l'on trouve au prix de 449 euros neuf. Il faut aussi être inscrit sur Facebook et lier son compte à l'application Oculus qui héberge la plateforme Horizon Worlds. Facebook a toutefois indiqué il y a quelques semaines qu'il prévoyait de proposer rapidement une version Web pour permettre à ses utilisateurs de découvrir ses mondes virtuels sans casque de réalité virtuelle.

Convaincu de pouvoir dépasser les contraintes de l'internet mobile à la faveur du sentiment de présence apporté par la réalité virtuelle, Facebook a annoncé des investissements conséquents pour s'imposer en leader du secteur dans les prochaines années. Mark Zuckerberg espère qu'un milliard de personnes se connecteront au métavers d'ici la prochaine décennie.

De nombreux défis à relever pour Facebook

Facebook devra pour cela trouver la parade à plusieurs problématiques, comme la faible appétence des gens pour la réalité virtuelle, une technologie difficile d'accès et désagréable pour nombre d'utilisateurs, la défiance grandissante du public envers la marque Facebook et la popularité d'autres mondes ouverts persistants auprès des jeunes, comme Fortnite ou Roblox, qui proposent déjà des embryons de métavers à succès.

La modération sera aussi un sujet prépondérant pour l'adoption d'une telle plateforme. Plusieurs témoignages ont déjà fait état de cas de harcèlement voire d'agressions sexuelles lors des premiers mois de service d'Horizon Worlds outre-Atlantique, poussant Facebook à mettre en place un système de distanciation sociale au sein de la plateforme.

