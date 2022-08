Adolescents : pourquoi ne répondent-ils jamais au téléphone ?

"J'aime bien écrire mais ça me soûle d'avoir des trucs à dire." Comme cette élève en classe de 4e, nombreux sont les adolescents à délaisser la fonction première du téléphone portable : l'appel vocal. Au plus grand désarroi des parents, beaucoup plus à l'aise avec ce moyen de communication. D'ailleurs, "c'est souvent eux qui nous appellent", glisse un autre adolescent.

Car ne pas répondre peut faire l'objet de remontrances une fois de retour chez soi. "Je réponds tout le temps, sinon quand je rentre à la maison je me fais crier dessus", ironise une jeune fille. La solution, c'est de rappeler "5 ou 10 minutes après" si l'on a loupé l'appel ou tout simplement décrocher au bon moment.

Une action de moins en moins naturelle pour certains ados, plus adeptes des applications de messagerie ou de jeux sur leurs téléphones. "Ma priorité, c'est pas du tout de téléphoner", confie l'un d'entre eux.

Mais n'allez pas croire qu'ils ont totalement abandonné l'oral. La magie de la technologie permet aujourd'hui le vocal, petit message oral envoyé par messagerie. Il est plus rapide et peut être écouté à tout moment mais un peu contraignant si l'on ne dispose pas d'écouteurs sous la main. Ne vous étonnez donc pas si vous croisez dans la rue un ado le portable collé à l'horizontal au niveau de l'oreille.

