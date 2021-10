C'est l'une des avancées les plus discrètes mais pourtant l'une des plus importantes de cette mise à jour : sous iOS 15, il est désormais possible de retrouver un iPhone même lorsqu'il est éteint. Apple a modifié le fonctionnement de l'application Localiser pour permettre à ses téléphones d'être détectables dans quasiment toutes les situations.

Lancée il y a dix ans sous la forme d'une application tierce puis proposée nativement à partir de la version 9 d'iOS fin 2015, la fonction Localiser mon iPhone permet aux clients d'Apple de localiser leur appareil sur une carte pour le retrouver en cas de perte ou de vol. Certaines conditions doivent cependant être réunies pour que le service fonctionne. Les services de localisation de l'appareil doivent être activés et il doit être lié au même compte iCloud que l'ordinateur utilisé pour le suivre.

Au fil des ans, Apple a étendu ce service aux autres appareils de son catalogue, permettant à ses utilisateurs de localiser sur une carte leurs iPad, iPod, Mac, Apple Watch ou AirPods associés à leur compte iCloud. Tout se passe au sein d'une seule application sobrement baptisée Localiser.

En cas de perte ou de vol, il est possible de supprimer les données des appareils à distance, de les réinitialiser, de les faires sonner bruyamment pour les repérer ou d'afficher un message d'avertissement. Ces options fonctionnent même si les appareils ne sont pas connectés à Internet. En revanche, il n'est pas possible d'obtenir leur position s'ils sont éteints. L'application affiche alors leur dernière position connue, ce qui peut annihiler tout espoir de les retrouver.

L'iPhone se comporte comme un AirTag

La mise à jour iOS 15 surmonte cet écueil. "Grâce au réseau Localiser, vous pouvez retrouver vos appareils jusqu’à 24 heures après le moment où ils ont été éteints. Cela peut vous permettre de remettre la main sur un appareil disparu ayant été éteint par la personne qui l’a volé", explique Apple.

Autre avantage, il devient possible de localiser un appareil même si son contenu a été effacé. "Pour veiller à ce que personne n’achète votre appareil sur une méprise, l’écran Bonjour indiquera clairement que l’appareil est verrouillé, localisable et qu’il vous appartient toujours", poursuit la firme.

Apple a tiré profit d'une innovation lancée ces derniers mois, les balises connectées AirTags. Avec iOS 15, l'iPhone se comporte en fait de la même façon qu'un AirTag. Au moment de l'éteindre, l'appareil affiche une notification indiquant que l'iPhone reste détectable même mis en sommeil. Il passe en fait dans un mode de très faible consommation qui maintient une connexion Bluetooth activée. Cela lui permet de pouvoir continuer à être localisé par les autres appareils Apple passant à proximité en envoyant une position GPS approximative.

Ainsi, il apparaît toujours sur la carte de l'application Localiser de l'iPhone. Comme avec les AirTags, les informations de localisation envoyées aux serveurs d'Apple sont chiffrées et accessibles seulement pour l'utilisateur. Il est possible de désactiver cette fonction en sélectionnant l'option "Désactiver temporairement la localisation" et en rentrant votre code de sécurité lorsque vous l'éteignez.