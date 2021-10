iOS 15 : des premiers bugs pour le nouveau logiciel de l'iPhone

La mise à jour vers la nouvelle version d'un système d'exploitation comporte toujours lot de problèmes techniques. La migration vers iOS 15 n'échappe pas à la règle. Disponible depuis le 20 septembre, la dernière mouture de l'OS de l'iPhone a été testée plusieurs mois au préalable auprès de la communauté de développeurs d'Apple et des utilisateurs volontaires à la faveur de différentes versions bêta. Ces précautions d'usage n'ont pas empêché certains bugs de passer entre les mailles du filet.

Ces derniers jours, de nombreux utilisateurs ont par exemple observé l'apparition d'un message leur indiquant à tort que le stockage de leur appareil est presque plein alors qu'ils disposent en réalité d'une capacité suffisante. Notifié dans les paramètres de l'appareil, cette alerte ne peut être ignorée et renvoie simplement vers la section consacrée au stockage du téléphone.

Certains utilisateurs rapportent également que depuis le passage à iOS 15, leur iPhone indique qu'ils disposent d'une capacité de stockage inférieure aux données qui sont réellement conservées sur leur appareil. Des problèmes de calcul de la quantité de photos stockées ont aussi été observés.

iOS 15 peut afficher un message indiquant à tort que vous n'avez plue de place sur votre iPhone Crédit : Mac Rumors

Certains bugs touchent plus particulièrement des applications spécifiques. Instagram a par exemple publié récemment une mise à jour pour corriger un problème faisant que les utilisateurs ne pouvaient plus entendre le son dans les Stories si leur appareil était en mode silencieux. Dans cette configuration, l'iPhone est censé couper seulement les sons des notifications et des alarmes mais pas ceux des applications. Instagram a aussi corrigé un problème d'affichage lié à l'encoche de l'iPhone 13 qui masquait l'icône dédiée aux messages privés en haut à droite de son interface.

Ces dernières heures, des utilisateurs de Spotify ont aussi découvert que l'application drainait la batterie de leur iPhone à un rythme beaucoup plus soutenu que sous iOS 14. Le service de streaming a reconnu l'existence du problème mais n'a pas encore délivré de mise à jour pour le fixer.

Il est possible de bénéficier des dernières mises à jour de sécurité sans passer à iOS 15

Si les plaintes à ces sujets affluent sur les réseaux sociaux, tous les utilisateurs ne semblent pas touchés par ces problèmes qui devraient bientôt être de l'histoire ancienne. En règle générale, Apple propose rapidement une version corrigée de ses nouveaux systèmes d'exploitation pour régler les premiers dysfonctionnements constatés. C'est pourquoi il est souvent conseillé d'attendre quelques semaines avant d'effectuer la migration.

En attendant, il est toujours possible de revenir à l'ancienne version en passant par la procédure de récupération. Il faut pour cela disposer d'un ordinateur connecté à iTunes et suivre les étapes décrites dans cet article du support d'Apple.

Enfin, Apple offre aussi la possibilité cette année de rester sous iOS 14 tout en bénéficiant des dernières mises à jour de sécurité, cruciales pour protéger vos appareils étant donné les vulnérabilités récemment découvertes. Il suffit de télécharger la mise à jour vers iOS 14.8 qui s'affiche au-dessus de celle vers iOS 15 dans les paramètres du téléphone.