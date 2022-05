Apple annonce la fin de son mythique iPod

Apple a annoncé la fin de l'Ipod. Apparu en 2001, le baladeur numérique a révolutionné l'industrie musicale depuis 20 ans. Le vice-président directeur marketing mondial d'Apple a déclaré que "la musique a toujours été centrale chez Apple, et la rendre accessible à des centaines de millions d’utilisateurs comme l’a fait l’iPod a eu un impact non seulement sur l’industrie musicale, mais a aussi redéfini la façon dont la musique est découverte, écoutée et partagée", dans un communiqué de presse.

En effet, le premier iPod permettait de stocker "1.000 chansons dans sa poche" comme aimait le rappeler la marque. Il a également popularisé le téléchargement de musique légalement grâce à iTunes. Les utilisateurs ont pu acheter de la musique au format numérique à partir de 2003, mais aussi écouter des podcasts. L'arrivée du logiciel iTunes, en 2001, avait accompagné la création de l'iPod.

L'iPod Touch était le dernier d'une lignée qui a connu de multiples déclinaisons. En 2004, l'iPod Mini était créé, puis l'iPod Nano en 2005.

Depuis son lancement, Apple a vendu près de 450 millions d’iPods, selon l’entreprise spécialisée Loup Ventures, citée par le New York Times.

L'Ipod, base de l'Iphone

C'est à partir de l'iPod que les équipes d'Apple ont travaillé pour créer la toute première version de l'iPhone, en 2007, et donc ce que nous connaissons aujourd'hui. Lors de la présentation de l'iPhone par Steve Jobs, le cofondateur d'Apple a présenté son premier smartphone comme le mélange "d'un iPod, d'un téléphone et d'une borne d'accès à Internet".

Petit à petit, le smartphone a fini par remplacer l’iPod, ne laissant qu’une petite part de marché au lecteur MP3, notamment pour les enfants, trop jeunes pour avoir un téléphone.

Dans tous les produits de la marque à la pomme, on retrouve un peu de l’iPod et une expérience musicale. La société dirigée par Tim Cook peut aussi compter sur des produits comme l’Apple Watch, le HomePod mini ou encore ses Mac, iPad et AirPods.

Apple annonce que l’iPod Touch sera disponible jusqu’à "épuisement des stocks". Il est toujours disponible en six finitions et trois capacités de stockages : le 32 Go à 249 euros, le 128 Go à 359 euros et le 256 Go à 469 euros.

