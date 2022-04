Apple lance une nouvelle mise à jour iOS pour régler les problèmes de batterie de certains iPhone

Vous trouvez que la batterie de votre iPhone tient moins longtemps depuis que vous avez installé la dernière mise à jour d'iOS ? Apple a mis en ligne une nouvelle version de son système d'exploitation pour corriger le problème.

Lancée au milieu du mois de mars pour apporter plus de souplesse à l'utilisation de Face ID avec un masque et intégrer de nouveaux emojis au catalogue de l'iPhone, la mise à jour iOS 15.4 a provoqué chez certains utilisateurs une baisse de l'autonomie de leur téléphone. Plutôt circonscrit aux modèles les plus récents, le problème avait fini par être admis par Apple via le compte Twitter de son service d'assistance.

La firme américaine dit l'avoir désormais corrigé dans la dernière mise à jour iOS 15.4.1 publiée ce jeudi 31 mars. Apple explique sobrement que "la batterie pouvait se décharger plus rapidement que prévu après la mise à jour vers iOS 15.4". La mise à jour comble aussi une faille de sécurité susceptible d'être exploitée activement par des hackers. Pour la télécharger, il faut vous rendre dans l'onglet "Mises à jour logicielles", des paramètres généraux de votre iPhone.