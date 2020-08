Apple : Tim Cook, PDG de la marque à la pomme, devient milliardaire

et AFP

publié le 11/08/2020 à 22:22

Tim Cook a rejoint le club très fermé des milliardaires, neuf ans après avoir été nommé à la tête d'Apple. La marque à la pomme a atteint, lundi 10 août, à la clôture de Wall Street une capitalisation record d'un peu plus de 1.900 milliards de dollars et pourrait bientôt devenir la première entreprise américaine à dépasser la barre des 2.000 milliards de dollars. Depuis janvier 2020, le titre du high-tech a grimpé de plus de 50%.

L'immense majorité de la fortune estimée de Tim Cook, 59 ans, provient des actions qu'il a obtenu depuis ses débuts chez Apple, il y a 22 ans. Dans un document transmis à Wall Street, en janvier, il était précisé qu'il possédait 847.969 titres d'Apple, ce qui correspond à un peu plus de 380 millions de dollars au cours de clôture de lundi 10 août.

Selon Bloomberg, Tim Cook a également reçu 650 millions de dollars de précédentes ventes d'actions, de dividendes et de diverses compensations financières. Et son enrichissement n'est pas fini : le directeur général de la marque à la pomme devrait encore recevoir 560.000 actions en plus avant la fin du mois.

Malgré cet enrichissement récent, Tim Cook reste très loin de peloton de tête du classement des milliardaires de Bloomberg. Celui-ci étant dominé par le patron d'Amazon, Jeff Bezos avec 186 milliards de dollars, le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates (121 milliards de dollars) et le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg (99,7 milliards de dollars).