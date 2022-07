Amazon : le prix de l'abonnement Prime va augmenter en France

Amazon, qui avait augmenté les tarifs de son abonnement Prime aux États-Unis en début d'année, va en faire de même à compter du 15 septembre en France, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne et en Italie, a annoncé le groupe en France à l'AFP mardi. Les abonnés seraient au courant depuis mardi une heure du matin, selon un porte-parole d'Amazon France.

Le détail des augmentations a déjà été fixé, les prix passeront en France de 5,99 à 6,99 euros par mois et de 49 à 69,90 euros par an. Au Royaume-Uni, de 7,99 livres à 8,99 (environ 10,6 euros) et de 79 à 95 livres (environ 112 euros). En Allemagne, de 7,99 à 8,99 euros et de 69 à 89,9 euros. En Espagne et Italie, de 3,99 à 4,99 euros par mois et de 36 à 49,90 euros par an.

La hausse concerne aussi les formules étudiantes, qui passent de 2,99 à 3,49 euros par mois et de 24 à 34,95 euros par an, indique Amazon à RTL. En revanche, les personnes qui souscriront à un abonnement annuel avant le 15 septembre bénéficieront du prix actuel fixé pour un an.

Pour justifier cette augmentation, le groupe assure devoir faire face à une "augmentation des frais d'expédition", notamment avec la hausse des prix du carburant, de l'énergie ou encore des "frais d'emballage".

En outre, Amazon France explique aussi avoir "énormément élargi le service depuis son lancement en 2008". Ils font référence aux différents produits éligibles à la livraison rapide ou le service de courses alimentaires ultra-rapide en partenariat avec Monoprix, proposé dans une petite dizaine de villes en France.

Amazon ne communique pas sur le nombre de ses abonnés par pays et se contente d'indiquer compter "plus de 200 millions" de membres Prime dans le monde. Le géant américain avait annoncé en février augmenter le prix de Prime aux États-Unis.

Ce précédent permet à l'entreprise américaine de se montrer plus confiant quant au risque de désabonnement que représente une telle manœuvre. D'autant plus que cette opération se fait dans un contexte d'inflation et de fortes préoccupations des consommateurs sur leur pouvoir d'achat.

Pas de désengagement

"De ce qu'on a pu voir aux États-Unis, il n'y a pas eu de phénomène d'opt-out (désengagement, ndlr) parce qu'on apporte de plus en plus de services via Prime et que ce service permet malgré tout aux consommateurs de réaliser des économies extrêmement importantes", a indiqué la même source à l'AFP.



Début juillet, le groupe a simplifié la procédure permettant le désabonnement de "Prime", "suite à un dialogue avec la Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs", avait indiqué Bruxelles au début du mois. Une démarche qui faisait suite à une plainte de plusieurs associations de consommateurs.

