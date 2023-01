Dès le début de ses études en médecine, Emmanuel Mignot est fasciné par la recherche scientifique. "J'étais très intéressé par les médicaments qui touchaient le système nerveux central comme les antidépresseurs, les neuroleptiques et les médicaments qu'on donne surtout pour les maladies mentales". À 27 ans, alors qu'il est professeur en pharmacologie, il désire voir du pays tout en faisant ce qui le passionne.

"À l'époque, on devait faire son service militaire et j'avais un collègue de pharmacologie qui avait des contacts dans l'industrie, et j'ai essayé de lui demander s'il connaissait peut être un moyen pour moi d'aller à l'étranger pour faire des recherches", explique Emmanuel Mignot dans le podcast "Symptômes". Le projet se concrétise et l'armée française envoie le chercheur étudier le Modafinil, un médicament prescrit pour stimuler l'éveil des patients narcoleptiques.

La narcolepsie est un trouble du sommeil chronique et complexe, qui se caractérise par des endormissements soudains et incontrôlables au travail, dans la voiture ou en pleine conversation… Le professeur insiste : cette maladie est sous-diagnostiquée. Les patients ont tendance à minimiser leurs symptômes et à sous-estimer la fatigue.

Je suis tout de suite devenu fasciné par la maladie Emmanuel Mignot

Aux États-Unis, le professeur rencontre des personnes atteintes de ce trouble et devient passionné par l'étude de cette pathologie encore mal connue à l'époque. "Je suis tout de suite devenu fasciné par la maladie parce que c'était des patients qui se plaignaient d'être fatigués toute la journée", poursuit-il.

À ce moment-là, les traitements pour la maladie sont rares et le Modafinil, médicament pour lequel le professeur a été envoyé, n'est pas assez satisfaisant ni assez puissant pour maintenir les patients éveillés. Le professeur en est conscient : il faut trouver un meilleur traitement.

C'est une conférence sur les maladies du sommeil qui va guider le professeur, et notamment l'intervention d'un médecin un peu particulier. "Il y avait un vétérinaire dans la salle qui a dit 'oh, c'est incroyable, j'ai un chien qui a exactement la même maladie (…) Tout le temps, à chaque fois qu'il est excité, il devient paralysé, surtout quand on lui donne de la bonne nourriture", rapporte Emmanuel Mignot.

Cette prise de parole va alors mettre le chercheur sur une piste déterminante. "C'est là que j'ai pris un pari qui était un petit peu risqué. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était complètement fou, mais je pensais que c'était vraiment ce qu'il fallait faire pour trouver la narcolepsie. C'était de trouver le gène du chien qui cause la maladie."

Pendant 10 ans, le professeur Mignot va mener l'enquête, bien déterminé à trouver l'origine de cette pathologie du sommeil. Il va étudier de nombreux chiens et tenter d'identifier l'anomalie génétique pouvant expliquer la narcolepsie de certains spécimens. Dans le podcast Symptômes, il raconte les doutes qui l'ont assailli pendant cette période de recherches alors qu'il n'était pas sûr d'arriver à ses fins.

