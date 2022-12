Vacances d'été : les conseils de Marine Lorphelin pour protéger les enfants du soleil

On doit au maximum protéger les enfants du soleil. Déjà il ne faut jamais exposer les enfants avant 1 an ! Car leur métabolisme ne leur permet par de réguler correctement leur température corporelle donc ils risquent facilement un coup de chaleur.

De plus, leur peau très fine brûle facilement. Et même après, les enfants restent aussi très sensibles aux méfaits du soleil qui auront des conséquences sur leur santé adulte. On estime que 50% de l'exposition totale aux UV se produit avant l'âge de 18 ans, car les enfants passent souvent plus de temps à l'extérieur que les adultes.

Or, les coups de soleil subits dans l'enfance sont un facteur de risque connu de cancer de la peau chez la personne âgée !

Quels sont les bons réflexes à adopter en été avec un bébé ?

On n'expose, comme je le disais précedemment, jamais son bébé directement au soleil : il doit rester à l'ombre, si possible au frais dans un endroit ventilé. Couvrir la poussette avec un linge hermétique n'est pas une bonne idée car cela peut créé un effet sona dans la poussette. Bien évidemment on évite aussi de trop le couvrir et on pense à bien l'hydrater régulièrement, par la tétée ou le biberon de lait. L'eau en complément à partir de 6 mois. Et éventuellement avoir un brumisateur pour pouvoir raffraichir les enfants si besoin.

Les rayons UV sont aggressifs pour les yeux, on peut prendre un coup de soleil de la cornée ! Donc premièrement chaque enfant devrait porter des lunettes de soleil, avec une monture bien enveloppante. Ensuite, évitez les heures où les UV sont les plus forts, entre 11H et 16H en France Métropolitaine. Couvrez vos bambins avec un chapeau ou une casquette. Et enfin on le rappelle, la meilleure protection solaire repose sur les vêtements !

Tous les tissus protègent plus ou moins. Dans les textiles, le facteur de protection UV dépend de plusieurs paramètres. La composition du tissu par exemple : les fibres naturelles de coton ou du lin protègent moins que les fibres synthétiques comme le nylon, le meilleur étant le polyester.

Pour faire simple : moins un tissu est transparent à la lumière, plus il protège des UV. Plus la couleur du tissu est foncée, plus il protège aussi. Si vous chercher à acheter un vêtement protecteur UV, choisissez préférablement un UPF d'au moins 30 !

Indice 50+ pour la crème solaire

Mais il ne faut pas non plus oublier la crème solaire. Je vous rappelle qu'il vaut mieux privilégier une crème solaire anti UVA UVB et indice 50+, soit très haute protection, pour les enfants. Ensuite la meilleure crème sera celle que vous utiliserez facilement, et qui correspondra biensûr de vos convictions : composition naturelle voire bio, filtre chimique ou minéral, à vous de voir.



Le filtre minéral laisse un fini blanc sur la peau, ce qui est moins esthétique mais qui peut être pratique car cela vous permet de voir si vous avez oublié d'appliquer la crème dans certaines zones. Et pensez à renouveler l'application après le bain.

