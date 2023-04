Sport, travail : comment éviter et soulager une tendinite ?

Les tendinites, c’est quelque chose de fréquent. Ce sont des inflammations des tendons. Pour comprendre ce qu’est une tendinite, il faut rappeler ce qu’est un tendon. C’est une sorte de cordon qui assure l’attache du muscle à l’os. C’est composé de fibres de collagène et d’eau. Comme le tendon n’est pas très élastique, il peut s’effilocher comme une corde à la suite de mouvements faits dans de mauvaises conditions. Et ça va provoquer une douleur qui doit alerter.



Cela peut arriver lors d’une séance de sport, en raison d’un échauffement insuffisant, de l’utilisation de matériel inadapté, d’un geste trop brusque. Cela peut survenir également au travail, quand on accomplit des gestes répétitifs ou des efforts excessifs. Des mouvements répétés ou soutenus exercent une contrainte sur les tendons et peuvent les irriter. Ça peut toucher différentes articulations : le poignet, le coude, l’épaule, le genou, la cheville.



La tendinite concerne aussi les doigts, avec l’utilisation des smartphones. Beaucoup de médecins disent voir plus de tendinites aux doigts et au niveau de l’avant-bras. L’utilisation intensive des smartphones y est sûrement pour quelque chose. On parle même maintenant de "tendinite du texto" due à la fatigue excessive des tendons du pouce.

Un problème de dents peut parfois être à l'origine

Pour limiter les tendinites, il est conseillé de faire des pauses régulières. Dans le milieu professionnel, on peut consulter le médecin du travail pour essayer d’aménager son poste de travail. Dans le cadre sportif, il faut être prudent lors d’une reprise. Il faut faire attention à ne pas solliciter trop fortement les tendons après une période d’inactivité. On peut aussi avoir la mauvaise technique. Voilà pourquoi, si on débute, il est préférable qu’une personne nous apprenne les bons gestes.

Par ailleurs, les tendons étant sensibles à la déshydratation, il faut boire suffisamment d’eau, notamment lorsqu’on fait de l’exercice, avant, pendant et après l’effort. Et si on est sujet à des tendinites à répétition, il est peut-être utile de consulter son dentiste. Un problème bucco-dentaire peut avoir des répercussions à distance et entretenir, par exemple, une inflammation des tendons.

Le froid ne soigne pas la tendinite mais diminue la douleur

Si une tendinite se déclare, le froid soulage. Il est conseillé d’appliquer une poche de glace sur la zone douloureuse pendant 10 à 15 minutes deux fois par jour. Pour reposer l’articulation atteinte, on peut poser un strapping, une bande collée sur la peau, porter une genouillère ou une chevillère mais pas plus de huit jours. En effet, s’il est recommandé de cesser le mouvement qui est la cause du problème, l’articulation doit tout de même continuer à bouger.

Et si la douleur persiste, le médecin pourra vous proposer d’autres traitements, notamment de la rééducation chez le kinésithérapeute. Elle permet de corriger le mouvement à l’origine de la tendinite, de renforcer le tendon et les muscles. Le kiné peut aussi pratiquer des massages profonds, associés ou non à des ondes de choc. Cette technique crée des microlésions dans le tendon et cela stimule sa cicatrisation. Le tendon se répare lentement. Il faut donc s’armer de patience car la guérison peut demander plusieurs semaines.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info