Une femme pratiquant la course à pied près de Ondes en novembre 2015

Quel est le rapport des Français au sport ? Selon notre sondage RTL-Toluna - Harris interactive - L'observatoire Santé Pro-BTP, les sondés, pour une grande part, se disent actifs et satisfaits de leur pratique sportive. Entre 75% et 70% d'entre eux admettent faire du sport pour des questions de bien-être mental et physique. La moitié dit également effectuer des déplacements réguliers à pied ou à vélo (49% pour faire leurs courses, 48% pour se rendre au travail).

Si un tiers de ces actifs estime ne pas être au niveau des recommandations des autorités de santé publique, près de deux tiers des Français interrogés déclarent pratiquer une activité sportive régulière. Dont 53% au moins une fois par semaine, contre 36% qui ne pratiquent pas régulièrement, ou pas du tout de sport. Parmi ceux-ci, l'étude dénombre 53% de seniors (65 ans et plus).

Faire de l'activité, à la mode depuis 2020 ?

Le rapport de la population française à l'activité physique et sportive a évolué avec la crise sanitaire. 42% des sondés ont le sentiment de se déplacer plus ou de faire davantage d'activités physiques depuis trois ans. La proportion est un peu moins importante (32%) pour l'activité sportive.

Conséquence du Covid, la pratique du télétravail a connu un essor important ces dernières années. Une majorité estime que le travail à domicile offre la possibilité de réaliser davantage d'activités physiques (56%) ou sportives (54%), en particulier chez les moins de 35 ans.

La motivation des Français à faire de l'exercice est aussi importante, note l'étude. Moins de la moitié des personnes interrogées déclarent ne pas respecter leurs objectifs (47%), à repousser sans jamais s'y soustraire (44%) ou à chercher des excuses pour ne pas faire d'exercices (41%). Deux tiers assurent se rendre à des séances, financées par eux-mêmes, dans le cadre d'un abonnement à une salle de sport ou à la prise d'une licence par exemple.