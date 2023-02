Sommeil, alimentation, exercice, stress : comment gagner en énergie ?

Pour retrouver de l’énergie, l’une des clés, c’est le sommeil. Pour la majorité des personnes, au moins 7 heures de sommeil sont nécessaires pour bien récupérer et se sentir en forme. Mais la quantité de sommeil ne fait pas tout. La régularité des heures de coucher et de lever joue aussi sur notre forme. Attention aux grasse mat’ le week-end qui ont tendance à dérégler notre horloge biologique.

Ce décalage porte un nom : on parle de jetlag social. Car changer ses horaires en fin de semaine aurait le même effet qu’un décalage horaire sur notre organisme. C’est la raison pour laquelle on est souvent fatigué le lundi matin. Ne pas trop varier l’heure de lever, c’est le plus important. L’idéal serait de ne pas se décaler de plus d’une heure entre la semaine et le week-end.

Et pour être encore plus en forme, il est conseillé de s’exposer à la lumière naturelle le plus tôt possible dans la journée. La lumière donne de l’énergie. Elle active la sécrétion de cortisol, une hormone qui facilite l’éveil et maintient l’équilibre énergétique du corps. La sécrétion de cortisol atteint un pic le matin pour diminuer ensuite tout au long de la journée.

L’idéal, c’est, par exemple, de faire une marche ou un jogging dans la matinée, car ainsi on va profiter de la lumière du jour et de l’exercice physique, et donc commencer sa journée en faisant le plein d’énergie.

De l'exercice contre le stress, des pauses pour se détendre

Autre levier à activer : l’activité physique nous rend plus énergique. Elle développe les capacités musculaires, cardio-respiratoires et améliore aussi notre métabolisme. Pratiquée régulièrement, elle permet donc à notre organisme d’être plus résistant et de mieux soutenir un effort, qu’il soit physique ou mental. Bouger aide aussi à avoir une meilleure concentration et une mémoire plus performante.

L’exercice physique a un autre atout : il permet d’évacuer le stress et d’effacer une autre fatigue, la fatigue mentale. Après une séance de sport, si l’effort n’est pas trop intense, on ressent souvent un regain d’énergie.

Il est aussi important de savoir faire des pauses. Toutes les 90 minutes environ, notre corps a besoin de faire une pause, mais souvent nous contournons ses signaux en prenant un café ou quelque chose de sucré. Il est important de se détendre, ne serait-ce que quelques minutes. On peut le faire au sens propre en effectuant quelques étirements. Dénouer ses tensions redonne un boost d’énergie.

Le soir, il est conseillé de ralentir pour bien préparer son organisme au sommeil. On essaie de se couper des sources de fatigue. On ferme son ordinateur et son téléphone une heure avant d’aller se coucher. Et si la nuit a été trop courte, une sieste de 20 à 30 minutes en début d’après-midi permet de recharger les batteries.

Une alimentation variée pour éviter les carences

Enfin, l’alimentation compte aussi, que faut-il mettre dans son assiette ? Déjà on essaie de ne pas sauter de repas pour avoir des apports énergétiques réguliers et éviter les grignotages qui favorisent les variations de la glycémie et donc les coups de pompe. Une alimentation suffisamment variée, riche en fruits et légumes, permet d’avoir de bons apports en vitamines et minéraux et d’éviter les carences, sources de fatigue.



On pense aussi à boire suffisamment dans la journée. Quand on perd 1% de son poids en eau, on perd environ 10% de ses capacités physiques. Une déshydratation, même légère, peut fatiguer. 8 verres par jour sont, en général, recommandés, cette quantité étant, bien sûr, à adapter en fonction de son activité et de la température ambiante.

