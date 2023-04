Centrale vapeur, fer à repasser, steamer : que faut-il choisir ?

Flavie Flament reçoit Anne-Sophie Stamane, journaliste à Que Choisir. On a l'impression que c'est complètement passé de mode. Pourtant, si l'on en croit les chiffres, six foyers sur dix sont encore équipés d'un fer à repasser. Un appareil qui a encore sa place dans les maisons françaises malgré l'émergence des centrales à vapeur, qui prennent aujourd'hui une grande place. Mais le fer est encore là et il a des atouts à faire valoir.

Pour que le fer à repasser reste tendance, c'est bien parce que c'est celui demande le moins d'entretien. Aujourd'hui, de plus en plus de fers sont équipés d'un collecteur de tartre. Mais ce qui fait la grande différence, c'est bien son prix, qui est moindre qu'une centrale à vapeur. "Il faut environ 65 à 70 € pour un bon fer à repasser. Pour une centrale à vapeur, on peut en trouver à 100 € mais globalement, il faut compter 200 € pour un bon appareil", estime Anne-Sophie Stamane.

Autre atout, c'est une prise en main efficace. "C'est très rapide à mettre en service, on branche et en l'espace de 15 à 20 secondes, c'est prêt à repasser. C'est pratique si l'on a une chemise à repasser rapidement avant d'aller au travail", explique l'invitée de Nous Voilà Bien ! A contrario, une centrale à vapeur mettra un peu plus de temps pour être prête à l'emploi.

Comment limiter sa consommation d'énergie lors d'un repassage ?

La panière de linge est rarement vide et qui dit repassage, dit coût en consommation d'énergie. Première astuce pour réduire le coût est de faire sécher son linge, mais en le laissant humide. Le fait de garder son linge humide permet "d'économiser de la vapeur. Pour un bon repassage, l'humification permet de lisser les plis de vos vêtements. "Au contact d'une déjà surface mouillée, le repassage demandera moins de passages du fer", conseille la journaliste.

Le streamer : bonne ou mauvaise idée ?

Facile à ranger grâce à sa petite taille, peu coûteux et simple à utiliser, le steamer a révolutionné la chambre des étudiants. Rien ne peut être comparé au fer à repasser qui reste le maître dans sa catégorie, malgré les avantages pratiques que le steamer propose. "Il n'y a pas besoin d'avoir cette table qu'il faut plier, replier sans cesse pour s'attaquer au repassage", rappelle Sylvie Metzelard.

Malgré ses bons côtés, le steamer peut être un frein pour certains vêtements. Moins performant, le steamer reste un bon investissement pour des "tissus plutôt légers et notamment les synthétiques qui sont beaucoup plus accessibles à la vapeur". En revanche, c'est plus compliqué "si on veut repasser un jogging par exemple, ou bien un tissu un peu lourd et emprunté". Sur le marché, les steamer sont estimés à 100 euros selon la journaliste. À savoir que les steamer à main seront bien moins chers que les steamers à pied.

Que vaut une centrale vapeur ?

Même si les prix d'une centrale vapeur varient et sont au-dessus des fers à repasser et des steamer, la performance est incontestée. "L'appareil en lui-même donne de meilleurs résultats, surtout quand on a beaucoup de linge à traiter", précise la journaliste. Mine de rien, le poids du fer à son importance. Armée de son socle, la centrale vapeur permet de rendre la corvée moins fatigante.

Encore mieux, certaines centrales sont équipés de réservoirs amovibles accompagnés de collecteur de tartre et sur certains modèles, des programmes de détartrage. Un appareil autonome comme on aime !

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info