Des valises sous les yeux ? Du régime alimentaire aux astuces de maquillage, en passant par les cosmétiques, comment retrouver un regard frais et reposé ? Contrairement à une idée reçue, les cernes ne sont pas toujours des signes de fatigue.

Si le manque de sommeil les accentue, il est possible d'avoir passé une bonne nuit et de se réveiller avec les yeux cernés. La faute à une combinaison d’hérédité et de mode de vie. Le stress, la fatigue, la prise d’alcool, mais aussi la génétique contribuent à la formation des cernes.

Ces dernières peuvent être causées par une surpigmentation de la zone. Au niveau des yeux, la peau est très fine et tout excès de mélanine - ce pigment brun qui colore la peau - se voit facilement. Dans ce cas, l’origine des cernes est plutôt héréditaire. Mais cela peut également être provoqué par des expositions au soleil sans protection.

Bien s'hydrater

Quant aux cernes violacés, elles sont dues à une dilatation des petits vaisseaux sanguins, qui deviennent alors plus visibles. Dans ce cas, l’alimentation et le style de vie peuvent être en cause.

Pour les atténuer ou éviter qu’elles ne s’accentuent, il est conseillé de bien s’hydrater. Boire de l’eau est essentiel pour avoir une belle peau, surtout celle du contour de l’œil qui est fine et fragile. En revanche, il est préférable de faire l’impasse sur l’alcool qui déshydrate et a un effet vasodilatateur.

Il est aussi possible d'adopter une alimentation anti-inflammatoire qui permet d’améliorer la peau dans son ensemble, y compris au niveau des yeux. Il est conseillé de consommer des fruits, des légumes frais et des céréales complètes. Et de privilégier les bonnes graisses, que l’on trouve dans les poissons gras, les noix, l’avocat et certaines huiles, comme l’huile de colza et d’olive.

Sommeil

Évidemment, dormir suffisamment permet de ne pas accentuer les cernes. Il est recommandé d'éviter le tabagisme qui nuit à la bonne irrigation des capillaires autour des yeux. Enfin, il faut se protéger du soleil.

Il existe des soins pour le contour de l’œil contenant des actifs dépigmentant, comme la vitamine C. La règle d’or, c’est de nettoyer délicatement le contour de l’œil matin et soir avec un démaquillant, puis de bien hydrater cette zone particulièrement sensible et plus sèche, car pauvre en glandes sébacées.

Pour choisir son anticerne, privilégier la couleur en fonction de la teinte des cernes à contrebalancer. La teinte doit être légèrement plus claire que sa carnation. Ensuite, appliquer le produit en partant du coin interne de l’œil jusque vers le coin externe. Il faut le poser en formant un triangle inversé, pointe vers le bas, en dessous de l’œil, et - à l'aide du doigt - flouter l'ensemble. À utiliser avec parcimonie !

