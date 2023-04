Rappel de fromages : quels sont les symptômes de la listériose ?

La listériose est la deuxième cause de mortalité par intoxication alimentaire avec, en France, quelques dizaines de décès par an. Elle est provoquée par la bactérie Listeria Monocytogenes, récemment trouvée dans plusieurs fromages produits par une filiale du groupe Lactalis même si aucun cas d'infection n'a été signalé.

Elle est éliminée par la cuisson et on la trouve donc dans des aliments crus ou mal cuits : viandes, produits laitiers, légumes et fruits frais... Mais elle a aussi ses spécificités : elle peut se reproduire en grand nombre dans un réfrigérateur. La listériose est donc souvent reliée à des "aliments pouvant être conservés longtemps en conditions réfrigérées", résume l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

La maladie se traduit habituellement "par une fièvre plus ou moins élevée, accompagnée de maux de tête et, parfois, de troubles digestifs (nausées, diarrhées, vomissements, etc.)", détaille le Ministère de la Santé sur son site.

Une forme "invasive" particulièrement meurtrière

L'incubation dure en général une ou deux semaines, mais peut aller jusqu'à presque trois mois, et les femmes enceintes sont particulièrement menacées, avec vingt fois plus de risque de développer cette infection que le reste de la population.

Dans sa forme dite "invasive", la listériose est particulièrement meurtrière : un quart des patients, environ, en meurent, par exemple à cause de complications neurologiques comme une méningite. Mais généralement, la listériose se traite par antibiotiques.

