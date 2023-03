Quelle position favoriser pour bien digérer ?

Selon un sondage Ifop mené en 2021, près de la moitié des Français rencontre régulièrement des problèmes de digestion et les femmes sont les premières concernées. Lorsque l'on parle de digestion, on imagine un repas équilibré riche en fibres pour favoriser le transit. Mais ce que l'on sait moins c'est que la posture adoptée pour manger a des répercussions sur notre santé.

"La posture digestive est liée aux phases de la vie, quand on est un bébé ce n'est pas la même chose que quand on est un vieillard. En effet, on a tout un système de posture qui va avec notre croissance ou notre décroissance", commence Florence Pujol, diététicienne nutritionniste et comportementaliste alimentaire.

Mais alors quelle position adopter pour manger tout en prenant soin de son système digestif ?

"La position la plus commune, c'est la position assise avec le dos bien droit, les genoux au même niveau que le bassin et les pieds à plat sur le sol", conseille la spécialiste En effet, en vous tenant ainsi, l'estomac est détendu et la digestion se fait alors plus facilement. "D'un point de vue digestif, le corps a besoin d'être au repos pour qu'il n'est qu'à faire ce que je qualifie de 'sport digestif'", poursuit-elle.



D'autres postures "semi-assises" peuvent également être intéressantes. "Par exemple à l'époque romaine, ils étaient entre assis et allongé", souligne Florence Pujol.

Ces postures à éviter

Parmi les positions adoptées par mauvaise habitude Florence Pujol recommande d'éviter celles ou l'on est "affalé" ou "recroquevillé". Car, "le risque c'est d'avoir l'abdomen plié en deux, l'estomac compressé, ce qui nuit nettement à son action. Et tout cela, sans compter les troubles - ballonnements, gaz, remontées acides", liste-t-elle.

Mais ces derniers ne concernent que les personnes avec un péristaltisme "fainéant". "Si musculairement votre système digestif est plutôt performant à ce moment-là ça ne pose aucun problème", renseigne l'experte.

Quant au fait de manger débout qui serait mauvais pour la digestion, la diététicienne comportementaliste précise qu'il n'existe pas de consensus scientifique qui étaye cette théorie. "Quand on analyse les comportements alimentaires on mange rarement debout. Donc occasionnellement ce n'est pas problématique, mais il faut bien faire attention à ne pas marcher ou courir en même temps", précise-t-elle.

De bonnes habitudes à prendre

Au-delà de bien se positionner pour manger, il convient également de revoir quelques fondamentaux. Car la posture "ne fait pas toute la digestion", souligne Florence Pujol. "Pendant un repas, il faut éviter de se disputer. Les discussions un peu houleuses et émotionnelles doivent être gardées de côté. Parce que en cas de dispute le système digestif va se contracter et ne plus rien avaler", explique la diététicienne nutritionniste.



L’idéal est donc de renouer avec les moments de convivialité qui d'un point de vue physiologique jouent un rôle important sur la prise alimentaire. De même, apprenez à identifier les signaux de la faim. "Il faut manger quand le corps le réclame. Cela correspond à un besoin, mais aussi au fait que le système digestif soit prêt à digérer", conseille la comportementaliste.



Enfin, prenez aussi le temps de manger à votre rythme. "C'est important de pas être pressé pour laisser le temps à notre corps de comprendre qu’il reçoit de la nourriture", termine Florence Pujol.

