Attention au sourire acheté sur Internet

Une mode qui déferle sur les réseaux sociaux pour avoir un sourire hollywoodien.

De nombreuses sociétés font la promotion sur les réseaux sociaux et via des influenceurs de gouttières transparentes et amovibles qui permettent d’aligner les dents sans passer par la case orthodontiste. Elles assurent que leur traitement apporte des résultats similaires à ceux réalisés en cabinet dentaire à moindre coût. La Fédération française d’orthodontie alerte sur le fait que ce n’est pas sans risque.

Ces sociétés envoient un kit pour faire soi-même ses empreintes dentaires et un selfie de sa denture que l’on va adresser au laboratoire pour ensuite recevoir les gouttières sur mesure. C’est ce type d’offres qui hérisse le poil des orthodontistes car il n’y a aucun diagnostic préalable. Or, avant d’aligner des dents, un examen clinique et radiographique est indispensable car il peut y avoir des contre-indications, comme un kyste, un mauvais état de l’os dentaire et des gencives. Si on ne les respecte pas, on peut avoir des déchaussements ou des pertes de dents.

Il est donc important de consulter un dentiste - et c’est encore mieux - un orthodontiste, qui est une spécialité à part entière, et qui nécessite trois ans d’études supplémentaires après avoir obtenu le titre de chirurgien-dentiste. Certaines sociétés de vente en ligne proposent parfois un rendez-vous pour un scanner dentaire en présentiel, mais il n’est pas réalisé par un spécialiste. Or, on ne peut pas aligner les dents de devant sans se préoccuper de l’influence que cela peut avoir sur la santé globale dentaire. Le Dr Jean-Baptiste Kerbrat, orthodontiste, m’a dit voir des patients à qui on avait aligné les quatre dents de devant sans prendre en compte le décalage des mâchoires. Résultat, elles sont encore plus décalées. Le praticien déplore aussi l’absence d’un suivi adapté avec ces kits reçus par courrier.

Un suivi indispensable pour ajuster le traitement

Le traitement est long, il dure toujours plusieurs mois. On doit porter les aligneurs dentaires 22 heures sur 24, et on les change environ tous les quinze jours jusqu’à obtention du résultat souhaité. Le suivi est indispensable pour ajuster le traitement. Or, ces sociétés de vente en ligne d’aligneurs dentaires proposent un suivi minimal, via une application, à partir de photos, ou par le biais de rendez-vous virtuels. Ce qui n’est pas suffisant. Il est important de vérifier périodiquement qu’il n’y a pas de problème sur une dent ou les gencives, par exemple. Et cela nécessite des consultations en présentiel, et non via internet, encore moins à partir de photos.

La Fédération française d’orthodontie conseille aux personnes qui ont été tentées par ces aligneurs venus sur Internet d’aller voir un orthodontiste pour qu’il vérifie qu’il n’y ait pas de problèmes ou de corrections à effectuer.

Aligner des dents n’est pas aussi simple que ce que les pubs sur les réseaux sociaux veulent bien nous le faire croire. Une contention à porter le plus longtemps possible est également nécessaire pour maintenir le résultat souhaité. Elle peut être fixe avec un fil collé derrière les dents ou amovible sous forme de gouttière à porter la nuit.

