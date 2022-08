Le Conservatoire du littoral protège les espaces naturels

Le littoral est pris d'assaut chaque année durant les vacances d'été. Il ne représente que 4 % du territoire, mais concerne quand même 36 % des résidences secondaires et 40 % des lits touristiques. On a construit pour satisfaire la demande, surtout durant les 30 Glorieuses, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors il a fallu, réagir pour épargner ce qui pouvait l'être et c'est ainsi qu'est né le Conservatoire du littoral.

Didier Oliveri est le délégué général du conservatoire du littoral en Bretagne. Il revient sur certaines de leurs actions pour protéger ces espaces naturels, notamment racheter des parcelles de littoral pour les protéger. "Nous avons une stratégie à 2050 qui nous permettrait d'atteindre 350 000 hectares. Nous sommes actuellement à 225 000 hectares. Donc on achète quand même plus d'une propriété par jour. Et bien sûr, on va aller au delà puisque l'idée, c'est quand même de protéger tous les espaces naturels, littoraux, de les aménager, de les valoriser et de les ouvrir au public."

Et malgré le réchauffement climatique, Didier Olivieri assume que la France possède des sites "très forts", ce qui pour lui, "démontre effectivement qu'on a su préserver quand même ces espaces littoraux un peu partout en France".



