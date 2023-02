Obésité : comment calculer son IMC ?

Ce vendredi 4 mars est organisée la journée mondiale de l'obésité. La définition de l'obésité est très simple : il s'agit d'une personne avec un IMC supérieur à 30. En effet, c'est l'indice de masse corporelle et lui seul qui définit l'obésité.

Pour le connaitre, vous devez faire un calcul très simple : votre poids, divisé par votre taille au carré : poids en kilogrammes / (taille en mètres)².

Pour exemple, une personne d'1m80 pesant 80 kgs, aura un IMC de 24,7 correspondant à une corpulence normale. Il existe une multitude de sites qui feront le calcul pour vous. Un IMC situé entre 25 et 30, correspond à une personne en surpoids et une personne avec un IMC supérieur à 30 est considérée en obésité. L'obésité, comme le surpoids représentent un facteur de risque majeur de plusieurs maladies graves.

À noter que seuls la taille et le poids rentrent en compte pour calculer l'IMC chez l'adulte et qu'il n'y a pas de distinction entre l'homme et la femme. En revanche chez l'enfant (moins de 18 ans), le calcul est plus compliqué. L'âge rentre en compte et il faut se référer aux normes OMS de croissance.

