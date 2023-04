Michel Cymes vous explique comment entretenir vos muscles avec l'âge

Dans ce premier épisode de la semaine, Michel Cymes explique comment solliciter ses muscles à partir d'un certain âge. Le médecin souligne que la perte de masse musculaire est d'environ 4% tous les 10 ans à partir de 20 ans. Si bien qu'ils ont fondu de moitié si l'on ne fait rien jusqu'à 70 ans.

Un déficit de muscles peut avoir des conséquences fâcheuses et engendrer chutes, fractures, problèmes d'endurance et un excès d'embonpoint. Il est donc conseillé d'avoir toujours une paire d'altères à domicile pour faire une dizaine de minutes d'exercice quatre fois par semaine. Autres exercices recommandés : les pompes ou le flamand rose. Le docteur explique comment bien les effectuer dans cet épisode.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à la musculation et vous donne ses conseils tonifier votre corps et renforcer votre masse musculaire sans vous blesser.

