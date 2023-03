Michel Cymes : pourquoi une maladie ancienne a fait son retour en Californie en 2018

Dimanche 26 septembre était la journée mondiale de la contraception. Nous ne pouvions pas passer à côté du sujet. On va donc en parler à la faveur de notre jeu. Ecoutez bien. En 2018, en Californie, le Centre de prévention et de contrôle des maladies sexuellement transmissibles constate une recrudescence de cas de shigellose, une maladie qu’on croise en général plutôt dans les pays en voie de développement. Une enquête est ouverte. Et elle va conduire le Centre de Prévention à publier sur Twitter un message pour le moins surprenant.

Dans ce message, le Centre de prévention rappelle qu’un préservatif ne s’utilise qu’une seule fois. L’enquête avait montré que certaines personnes lavaient des préservatifs usagés et les réutilisaient. Or, un préservatif usagé ne saurait protéger contre les MST.

Cette recrudescence de cas de shigellose était effectivement due à la réutilisation de préservatifs qui étaient lavés entre deux séances de galipettes. C’est ahurissant mais c’est pourtant la vérité. D’ailleurs, dans son tweet, le Centre de prévention précisait à ses abonnés : "On est désolé d’avoir à vous dire ça mais il se passe que des gens le font, ils lavent leurs préservatifs et les réutilisent".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info