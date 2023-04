Michel Cymes : les clauses à vérifier avant de s'inscrire à la salle de gym

Dans ce second épisode de la semaine, Michel Cymes fait le point sur toutes les subtilités à avoir en tête lorsque vous vous inscrivez dans une salle de sport.

L'inscription dans une salle de sport coûte généralement un petit billet, mais il existe des formules low cost à moins de 400 euros par an qui comprennent évidemment moins d'options mais assurent l'essentiel. À vous de voir ensuite si vous optez pour une formule courte durée ou une offre avec ou sans engagement. Pensez à bien demander un formulaire d'inscription après paiement.

Le médecin explique ensuite qu'il faut être attentif à plusieurs choses : l'amplitude horaire de la salle, les horaires auxquels votre offre vous y donne accès, le vol éventuel de vos affaires et la rétractation. Il donne aussi des conseils pour savoir que faire en cas de blessure ou de dispense.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à la musculation et vous donne ses conseils tonifier votre corps et renforcer votre masse musculaire sans vous blesser.

