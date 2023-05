Michel Cymes : le programme à commencer cette semaine pour arriver en forme à Noël

Alors, je m’adresse aujourd’hui à toutes celles et ceux qui ne font pas de sport. Pour les autres, je ne vous propose rien, vous n’avez pas besoin de conseils puisque vous bougez déjà. Mais je vous invite à faire passer ce petit programme aux personnes de votre entourage pour qui le sport est une chose étrange réservée à quelques initiés.

Je vais partir du principe que vous ferez ce programme trois fois par semaine soit le mardi, le jeudi et le samedi. Vous avez donc un jour de repos entre chaque séance et même deux jours de repos le dimanche et le lundi. Ce programme est fait à base de marche à pied, donc vraiment, tout le monde peut s’y mettre.

On peut imaginer faire en marchant un programme qui serait imaginé pour ceux qui courent. Première séance : vous marchez tranquillement pendant 20 mn. Ensuite, vous faites 500 m en forçant le pas, quasiment en ressentant un essoufflement, vous remarchez 5 minutes tranquillement et vous repartez pour 500 m en forçant le pas. Vous finissez par 20 minutes de retour au calme, tranquille.

Si vous le pouvez, en arrivant vous faites un peu de gainage : je ne vous donne pas de directives particulières là-dessus : trouvez un tuto sur le web, vous verrez c’est très simple.

Ça ressemble à une séance de fractionné qui pourrait tout à fait être réalisée par un coureur à des vraies allures de course.

Variez les séances, finissez par un peu de gainage

Vous pouvez aussi faire une autre séance : vous marchez tranquillement pendant 20 minutes, ensuite, vous faites 12 fois 30 secondes de marche très rapide et 30 secondes de marche tranquille. Soit 12 minutes de ce petit fractionné qui ne sera pas mal, vous verrez. Et là aussi vous terminez par 20 minutes de retour au calme. Et gainage en arrivant à la maison.

Femme ou homme, vous vous habillez à peu près comme vous voulez, mais surtout, vous mettez une bonne paire de baskets, des runnings si possible, des chaussettes, pas de pieds nus dans les chaussures : rien de tel pour choper des ampoules.

On fait ça pendant trois semaines, on arrive au 25 décembre et on est plus en forme qu’au début. Mais attention, il faut être sérieux : vous jouez le jeu, vous faites vos trois séances par semaines, en alternant la séance 1 et la 2. Vous en rajoutez une le week-end si vous pouvez, ça fera quatre fois par semaine, et là, en étant régulier et en respectant les séances, vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux.

Tiens, je prends même le pari que si cette petite routine entre dans votre quotidien, elle se poursuivra bien au-delà de Noël. Je suis même sûr que certaines et certains d’entre vous passeront peut-être à la course à pied. En tout cas, ce petit programme peut vous emmener sur ce chemin, et pour les bonnes résolutions de début d’année, vous serez pile poil dans le game.

