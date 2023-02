Marine Lorphelin présente les bienfaits de l'ostéopathie

L'ostéopathie est une thérapeutique manuelle qui prend en compte des relations entre le corps, l'esprit, la santé et la maladie. Les ostéopathes utilisent une variété de techniques pour améliorer les fonctions normales du corps en travaillant sur les structures squelettiques et articulaires, les vaisseaux et les nerfs. Ils peuvent appuyer à un endroit du corps pour débloquer une douleur à un autre endroit. Ils ont une approche presque holistique et pensent l'être humain comme un ensemble, une unité fonctionnelle et dynamique.

Cette activité peut être exercée par des médecins ou des professionnels de santé qui passent un diplôme d'ostéopathie. Mais c'est finalement une minorité. La plupart acquièrent un diplôme d'une école privée dont le niveau d'exigence est hétérogène. C'est ce qui fait que l'ostéopathie est encore considérée comme une médecine alternative et qu'elle n'est pas remboursée par l'assurance maladie, seulement parfois par certaines mutuelles.

Il est donc conseillé de se renseigner sur le thérapeute et de privilégier si possible consultation d'un professionnel de santé ostéopathe. Leur recours est recommandé lorsque vous avez des troubles fonctionnels, des douleurs, troubles digestifs, grincement de dents ou maux de tête. Tout le monde peut consulter. Subjectivement, beaucoup de patients retirent des bénéfices à plus ou moins long terme. Mais attention, ils ne soignent pas tout et surtout pas les maladies organiques. L'ostéopathie ne peut pas remplacer une prise en charge médicale.

Les études sur les bénéfices de l'ostéopathie sont faibles ou de mauvaise qualité méthodologique parce que déjà ce n'est pas évident d'évaluer des techniques manuelles. On estime que l'ostéopathie est potentiellement efficace dans les douleurs d'origine vertébrales mais pas plus que les traitements classiques médicamenteux ou kinésithérapiques. Concernant les autres indications, on ne peut pas se prononcer de manière objective.

Enfin, ayez à l'esprit que les manipulations squelettiques ne nécessitent pas toujours un craquement. D'ailleurs les ostéopathes, s'ils sont bien formés, doivent absolument débuter leur consultation par un échange sur les antécédents du patient et ne pas manipuler en cas de contre indication.

