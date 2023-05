Marine Lorphelin donne ses conseils pour préparer des salades équilibrées

Une salade, est-ce forcément équilibré ? Pas forcément. Une salade est équilibrée si elle se compose d’ingrédients variés en quantité bien proportionnée et adaptés à nos besoins. Je vous rappelle les macro nutriments que sont les protéines, lipides, glucides. Ainsi qu’un apport suffisant en vitamines et minéraux qui passe par les fruits et légumes dans vos salades.



On a tendance à oublier un peu les féculents. En effet, une base de céréales ou légumineuses est indispensable. Ce peut être du quinoa, du mais, des lentilles, du riz. Si on peut, on privilégie alors les aliments complets. Sinon, vous pouvez accompagner votre salade verte avec une bonne tranche de pain complet ou aux céréales.

Autre ingrédient très intéressant : les graines. Elles augmentent la valeur nutritionnelle de vos salades par leur richesse en protéines végétales, en bons acides gras et en vitamines tout en leur apportant plus de saveurs. On peut citer par exemple les graines de lin, de courge, de chia.

Toutes les huiles d'olive ne se valent pas

Concernant les assaisonnements, l’huile d’olive convient particulièrement à nos salades d’été, associée aux tomates et légumes du soleil. Du point de vue nutritionnel, elle est intéressante car riche en antioxydants : vitamine E et polyphénols.

Mais toutes les huiles d’olive ne se valent pas, il faudrait privilégier les huiles pressées à froid et "extra vierge". Donc ce que je vous conseille idéalement pour vos assaisonnements c’est de varier les recettes, avec des huiles particulièrement bonnes pour la santé de par leur richesse en oméga 3 comme l’huile de colza, l’huile de lin, de caméline ou de noix. Pensez aussi aux épices et herbes fraiches qui ont de vrais atouts gustatifs et nutritionnels.

Varier les fromages

Je vous rappelle la recommandation concernant la consommation des produits laitiers c’est 2 par jour pour un adulte. Les fromages à pâte dure comme le comté, l’emmental sont très riches en calcium mais un peu trop riches en mauvais acides gras. Tandis que certains sont très salés comme la feta, le parmesan, les fromages bleus. On pourrait aussi préparer son assaisonnement avec du fromage blanc. Donc en fait il n’y a pas de meilleur choix, le mieux dans vos salades c’est encore de varier !

Enfin, on trouve aujourd’hui en magasins des pousses de graines germées. Croquantes, acidulées, sucrées ou amères, il y en a pour tous les goûts. Elles ont de véritables atouts nutritionnels et participent à améliorer la digestion.

