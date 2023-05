Le Parlement a adopté mercredi soir une proposition de loi qui va faciliter l'accès au soin. Partant du constat que 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant, les élus veulent permettre l'accès direct à certains spécialistes. Cela veut dire que d'ici la fin du mois, vous pourrez par exemple prendre rendez-vous chez un orthophoniste sans ordonnance si votre enfant souffre de troubles du langage.

Ce texte permet un accès direct à certains infirmiers sans ordonnance mais aussi à des kinés pour 8 séances maximum. À ce stade, seuls ceux qui exercent à l'hôpital ou dans une maison de santé sont concernés. Le gouvernement souhaite à terme élargir cet accès direct à tous les soignants, même ceux qui sont installés en cabinet de ville. Une expérimentation sera lancée prochainement dans 6 départements.

Enfin, ce texte accorde aussi de nouvelles compétences, d'abord aux biologistes, les femmes pourront bénéficier d'un frottis dans les laboratoires d'analyses pour un dépistage du cancer du col de l'utérus. Et puis aux pharmaciens qui pourront prolonger des ordonnances jusqu'à 3 mois maximum pour des traitements destinés à des malades chroniques, par exemple pour les asthmatiques ou les diabétiques.

À écouter également dans ce journal

Loire-Atlantique - Le maire de Saint-Brévin, commune où un projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile (Cada) suscite une vive opposition, a annoncé mercredi avoir adressé sa démission au préfet "pour des raisons personnelles".

Judo - 11 mois après la naissance de sa fille et à moins d'un an et demi des JO de Paris, Clarisse Agbégnénou a conquis sa sixième couronne de championne du monde chez les -63 kg, mercredi 10 mai à Doha (Qatar).

Justice - Un agent SNCF de Saint-Étienne est mort il y a un mois en ayant bu un liquide inconnu. Depuis mardi, un homme est en garde à vue dans cette affaire.

