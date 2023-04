Dordogne : un médecin témoigne après avoir été violemment agressé dans son cabinet

Un médecin généraliste a été violemment agressé dans son cabinet de Terrasson, en Dordogne, mardi 18 avril au soir. Le docteur Francis Charbonnel s’apprêtait à terminer ses consultations quand il a été menacé et frappé au crâne par deux agresseurs qui voulaient lui voler sa voiture. Comme souvent, le médecin travaillait très tard à l’intérieur de son cabinet et attendait une dernière patiente. Il est alors presque 22h quand il entend du bruit dans le hall.

"Deux individus ont fait irruption, capuchonnés et masqués. Un des deux avait une arme de poing, ils voulaient mes clés de voiture. Ils m’ont dit : 'Donne tes clés ou on te tire une balle'", raconte le médecin. Les agresseurs pointent l’arme dans le cou du médecin, mais le docteur Charbonnel décide de résister.

Le crâne ensanglanté

"J’ai résisté comme j’ai pu, ça a été un corps à corps à deux contre un. Mais je ne suis plus tout jeune. Ils ont fini par me frapper au crâne avec la crosse et là, le sang a giclé. Ils ont eu peur quand ils ont vu le sang couler et sont partis", poursuit le médecin. Le docteur a dû interrompre ses activités pendant une semaine après ses blessures à la tête.

Il attend aujourd’hui avec impatience que les deux agresseurs soient retrouvés par les gendarmes. "On va les attraper ces jeunes, mais que va faire la justice derrière ?", demande-t-il. "Ce n’est pas normal qu’on s'attaque à un médecin ou à un soignant dans le contexte actuel. Ce n’est pas normal", répète-t-il.



