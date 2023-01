La situation ne s'améliore pas dans les Ehpad. Malgré le livre choc, paru l'an dernier, qui a révélé les dérives en vigueur dans de nombreux établissements de personnes âgées - nourriture rationnée, soins laissant souvent à désirer - la Défenseure des droits alerte dans un rapport assez désespérant.



Plusieurs points sont décrits dans ce rapport, notamment certains soins, comme la toilette, organisée de façon à réduire les effectifs du personnel. Ici, c'est une douche tous les quinze jours. Là, c'est le maintien des résidents en pyjama, des journées entières. Les confinements intempestifs à cause de quelques cas de Covid sont également dénoncés avec la restriction des visites où l’interdiction à un proche d'être là pour le repas.



Quant à la recommandation d'avoir au moins huit soignants pour dix résidents, on en est encore loin. “La grosse moyenne c’est six personnels pour dix résidents. Loin de moi l'idée de condamner le personnel ou les directeurs qui s’étouffent, mais de condamner ces gouvernements successifs responsables de cette maltraitance en ne donnant pas les financements nécessaires pour accompagner dignement ces personnes”, note Joëlle Le Gall, présidente de l'association bretonne Bien vieillir ensemble. 18 mois après un premier rapport, le bilan est préoccupant, moins de 10 % des préconisations ont été suivies d'effets.

Règlement de compte - Trois adolescents ont été placés en garde à vue après le meurtre d’un jeune dans le Val-de-Marne. La piste de la rivalité entre bandes est actuellement étudiée.



Chine - La population chinoise est en baisse pour la première fois depuis le début des années 60. Les naissances n’ont pas compensé les décès.



Italie - L’un des mafieux les plus recherchés d’Italie, Matteo Messina Denaro, a été arrêté à Palerme après trente ans de cavales.

