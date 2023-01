Recyclables ou non : les règles de tri de vos déchets ont changé, on vous explique tout

Face à la poubelle de votre appartement ou votre maison, vous vous êtes très certainement déjà posé cette question : "Mais dans laquelle je mets mon déchet ?". Depuis le 1er janvier 2023, les règles ont encore changé dans de nombreuses collectivités locales. L'objectif : simplifier le tri des déchets.

Désormais, et c'est bien plus simple que par le passé, tous les emballages vont dans le bac de tri, la poubelle jaune (dans la plupart des cas). C'était déjà le cas pour le carton et le métal depuis plusieurs années et quelques plastiques, aujourd'hui, il n'y a plus aucune différence. Résultat, toutes les barquettes qui ont pu être en contact direct avec de la nourriture peuvent donc être placées dans la poubelle des déchets recyclables (pots de yaourts, films plastiques, etc.).

Il faut dire que vous êtes nombreux à avoir des doutes quand vous faites face à votre poubelle. Quatre Français sur cinq, au moment de jeter leurs emballages, étaient perdus. Pour dissiper toute interrogation, un petit logo apparaît progressivement sur l'ensemble des produits pour vous indiquer très clairement où déposer votre déchet.

Les ordures ménagères encore très présentes

63 millions de Français sont désormais concernés par cette règle, soit environ 98% de la population métropolitaine. Pour les autres, des adaptations sont encore nécessaires dans les centres de tri. Une application, "Guide de Tri", vous permet de savoir en temps réel quelles sont les règles dans votre commune.

La poubelle des ordures ménagères - noire ou verte selon les régions - ne disparaît pas pour autant. L'ensemble des déchets organiques, les denrées périmées, les produits d'hygiène, les couches pour bébés sont toujours à mettre dans la poubelle "classique".

Que se passe-t-il ensuite pour vos poubelles ? Tout ce que vous jetez n'est pas forcément recyclé. Ainsi, le contenu de vos ordures ménagères sera soit brûlé, soit mis dans une décharge. Pour les emballages, ils seront triés pour extraire ceux que l'on peut recycler, pour environ 65% d'entre eux. 15% des emballages sont envoyés vers des filières de recyclage en développement. Aussi, ces nouvelles règles permettent à ces filières d'obtenir davantage de matières premières pour mener à bien leurs expérimentations.

Le reste, environ 20%, ne sont pas recyclables du tout pour le moment, c'est le cas - par exemple - des sachets de chips.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info