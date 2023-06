Les infos de 12h30 - Pourquoi les frais dentaires seront moins remboursés par la sécurité sociale dès octobre

C’est une mauvaise nouvelle en perspective pour le pouvoir d'achat des Français. La Sécurité sociale va moins bien rembourser les frais dentaires dès le mois d'octobre. Le remboursement passera en effet de 70 à 60%, alors que le reste sera pris en charge par les mutuelles. Problème : les mutuelles vont naturellement répercuter ce changement auprès de leurs assurés. Il est cependant difficile d'estimer la hausse que cela va représenter pour les patients. Mais la facture finale augmentera de fait, puisque pour les mutuelles ces 500 millions de frais dentaires à prendre en charge représentent presque 2% de dépenses en plus.



Aujourd’hui, la Sécurité sociale rembourse un détartrage, d’un coût de 28,92 euros, à hauteur de 70%, soit 20,24 euros. Le reste, 8,68 euros, est pris en charge par la mutuelle, si le patient en possède une. Avec un remboursement à 60%, la somme restante passe à 11,50 euros. Une hausse sensible qui a de quoi faire grincer des dents.

Car les soins dentaires font partie, avec l'optique, des frais de santé où le reste à charge est le plus élevé (la somme qu'il reste à payer après la prise en charge de l'assurance maladie et de la mutuelle, ndlr), même si ce reste à charge a enregistré une baisse significative ces dernières années. Selon l'étude Cofidis, 1 Français sur 2 renonce aux soins dentaires, faute de moyens et d'une bonne complémentaire santé, en particulier pour la pose de couronnes et d'implants, très onéreux.

À écouter également…

Affaire Esquivillon. Le mari de Karine Esquivillon a avoué dans la nuit de jeudi à vendredi avoir tué sa femme, disparue depuis le 27 mars dernier. Michel Pialle a mené les gendarmes à l’endroit où il avait caché le corps de la mère de famille, dans un bois de Vendée.



Tragédie en Grèce. Le naufrage d’une embarcation de migrants, mercredi au large de la Grèce, a fait 78 morts pour le moment. Les recherches se poursuivent vendredi alors que des centaines de personnes sont toujours disparues, faisant craindre un bilan bien plus lourd.

Aviation "verte". Emmanuel Macron a annoncé une série d'aides et d'investissements pour la filière de l'avion vert. Une enveloppe de 300 millions d'euros par an va être consacrée sur la période 2024-2030 à la conception de nouveaux avions et de nouveaux moteurs.