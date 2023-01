Les infos de 12h30 - Canicule : l'organisme est-il plus fragilisé par les fortes chaleurs ?

35 voire 40 degrés attendus ce lundi dans la plupart de l'Hexagone. Face à ces fortes chaleurs attendues, la question est de savoir si ces températures présentent un risque pour notre santé et de savoir comment s'adapte le corps humain.

Concrètement, il n'y a pas de règle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de seuil précis. Mais ce que l'on sait, c'est qu'au-delà de 35 degrés, la résistance à la chaleur devient difficile et qu'au-delà des 40 degrés, cela représente des risques pour la santé, avec le fameux coup de chaleur qui peut être très grave.

Confronté à une hausse très importante du mercure, le corps humain, pour se protéger, déclenche plusieurs mécanismes de refroidissement : transpiration, augmentation du débit sanguin et bien sûr, plus les températures augmentent, plus ce corps semblable à un moteur, qui dépense une énergie folle pour se maintenir à 37 degrés, va s'épuiser au bout de quelques jours si on ne peut pas lui ménager des plages de repos.

Les enfants de moins de 5 ans, les personnes âgées, les malades aux mécanismes de défense moins performants sont les plus à risque. Mais les adultes bien portants ne sont pas à l'abri d'une telle défaillance thermique , surtout s'ils travaillent ou font du sport à l'extérieur par ces températures qui tournent aujourd'hui autour de 40 degrés.

À écouter également dans ce journal

Gironde - Presque une semaine après le début des incendies, les feux de forêt ont ravagé 15.000 hectares en Gironde. Et le pire est à venir ce lundi. Les pompiers annoncent une journée "extrêmement difficile".

Politique - Le projet de loi du gouvernement sur le pouvoir d'achat arrive lundi 18 juillet à l'Assemblée nationale.

Ukraine - Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué dimanche soir le limogeage de la procureure générale et du chef des services de sécurité du pays en raison de multiples soupçons de trahison de certains de leurs subordonnés au profit des Russes.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info