Comment se débarrasser des poux avant les vacances scolaires ?

On rappelle que ces poux sont de petits insectes qu’on qualifie de parasites car ils vivent aux dépens de l’homme en se nourrissant de notre sang. Ces poux sont tout petits entre 2 et 4 mm et donc quasi invisibles à l’œil nu, d’autant qu’ils ont une pince sur chacune de leurs 3 paires de pattes pour s’attacher solidement aux cheveux.



Il faut donc vite les repérer. Un enfant qui se gratte la tête est un enfant suspect. Au tout début et dans 40% du temps, l’enfant ne se plaint de rien. Ces derniers sont présents et vont pondre chacun entre 5 et 10 œufs par jour pendant près d’un mois.

Ces œufs, qu’on appelle les lentes, éclosent en une semaine et les jeunes poux deviennent adultes en 10 jours. Donc si l’enfant commence à se gratter la tête, c’est qu’il est certainement infesté de poux et que c’est déjà trop tard.

Des produits asphyxiants pour s'en débarasser

À la moindre alerte en classe, dès qu’il y a un cas de poux, on inspecte la tête de nos enfants. On passe le fameux peigne anti-poux qui permet de les chasser et de vous débarrasser du moindre pou qui aurait pu s’attacher aux cheveux. Je vous rappelle qu’avoir des poux n’est pas un signe de mauvaise hygiène et que près de 20% des enfants scolarisés seront infestés par un pou.

Je précise aussi que les poux ne sautent pas et ne volent pas. Ils se transmettent par contact direct de cheveux à cheveux mais aussi par l’intermédiaire d’objet ayant été en contact avec le cuir chevelu comme les brosses, un peigne, une écharpe, un doudou ou encore un bonnet.



Pour s'en débarrasser, donc, on se rend à la pharmacie pour acheter des produits dits asphyxiants, à base de silicone liquide, qui vont tout simplement étouffer les poux en bouchant les orifices par lesquels ils respirent. Ils sont efficaces en une seule application et ne sont pas toxiques car ils ne contiennent pas d’insecticides.

Ces produits asphyxiants sont sans ordonnance, non remboursés, mais il ne faut surtout pas oublier de renouveler l’opération 7 à 10 jours plus tard pour tuer les lentes vivantes lors de la première opération.

Les traitements naturels ont une efficacité aléatoire

Il existe aussi des traitements "naturels" comme l’huile de coco, l’huile d’olive ou encore la mayonnaise. Je pense que c’est plus le début d’une recette de cuisine de Cyril Lignac qu'un traitement contre les poux ! Le principe est le même en réalité : celui d’asphyxier les poux donc ça peut marcher mais l’efficacité est plutôt aléatoire. Certains vont utiliser des huiles essentielles comme le "tea tree" (arbre à thé) ou de lavandin avec les mêmes réserves que pour les autres remèdes. La seule chose de sûr c’est qu’il ne faut jamais raser la tête d’un enfant pour se débarrasser des poux.

Si on n'arrive pas à se débarrasser des poux, on traite toute la fratrie, les parents aussi. Et en tout dernier recours, il existe un traitement médicamenteux antiparasitaire qu’on peut donner qui se prend sous forme de comprimé et qui marche dans 100% du temps. La seule chose, c’est qu’on ne peut pas en donner à tout le monde car le risque c’est ensuite d’avoir des résistances et des poux super résistants.