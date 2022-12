L'horoscope du vendredi 1er juillet 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

2ème décan, vous recevez un bon aspect de Vénus à partir d'aujourd'hui. Et, étant donné qu'elle ne forme aucun aspect, sauf des aspects mineurs la semaine prochaine, vous pourrez aimer, flirter, vous amuser en toute liberté. Cela peut correspondre aussi à un agréable déplacement, probablement pour vos vacances ou celles des enfants.

Taureau

Vous devez déjà le sentir, 1er décan, Mars est en approche et entrera mardi dans votre signe. Nous en reparlerons, mais elle aura une influence très dynamique sur votre signe, en tout cas tant qu'elle sera dans votre 1er décan (jusqu'au 19). Vous êtes plus impatient que d'habitude, plus irritable aussi, mais votre volonté et votre détermination sont au top.

Gémeaux

2e décan, c'est à votre tour de recevoir les doux et tendres influx de Vénus. Selon votre thème, vous aurez le coeur qui bat la chamade, ou c'est l'autre qui vous donnera des preuves d'amour. Mais, avec Vénus, il est aussi souvent question d'argent, aussi est-il possible que vous receviez une petite somme, ou qu'on vous fasse un cadeau.

Cancer

Le désir est l'essence même de l'homme, a dit Spinoza et ceux que vous exprimerez aujourd'hui seront ceux que vous avez toujours exprimés, mais en plus fort encore. Vous serez désireux de preuves d'amour, par exemple, et pas d'une simple parole censée être rassurante. Il vous faudra du solide, du concret, afin que votre désir soit satisfait.

Lion

Dans votre 1er décan, la Lune se lie d'amitié avec Vénus et vous aussi, vous aurez besoin de vous relier aujourd'hui. En particulier à ceux qui sont vos amis, ou à des relations de boulot susceptibles de vous donner un coup de main. Cela dit, c'est peut-être vous qui serez enclin à donner des coups de main à droite et à gauche.

Vierge

Vous risquez d'être un peu à l'ouest aujourd'hui, ce n'est pas dans vos habitudes et vous sentirez d'ailleurs que vous devez être plus attentif que jamais. Mais il est possible aussi, 3e décan, que vous vous retrouviez face à quelqu'un dont vous ne comprendrez pas ce qu'il ou elle vous dit, vous vous demanderez si ses paroles n'en cachent pas d'autres.

Balance

Belle conjoncture pour ceux du mois de septembre et début octobre. La Lune et Vénus vous regardent avec amitié et vous avez une chance d'obtenir un accord. Par ailleurs, des amis peuvent vous faire frissonner en vous racontant leur rencontre... Votre couple peut aussi être favorisé, vos liens étant tout aussi amoureux qu'amicaux.

Scorpion

L'humilité est le contrepoison de l'orgueil, a dit Voltaire. Oui, mais aujourd'hui vous aurez du mal à contrôler votre orgueil et si vous y parvenez, bravo ! En tout cas si vous êtes du 1er décan, Et encore, on peut penser que vous avez réussi quelque chose et que vous avez de bonnes raisons de vous enorgueillir... Aussi, n'écoutez peut-être pas Voltaire.

Sagittaire

Une excellente conjoncture, pour une fin de semaine très propice à l'évasion. Évidemment, nous sommes le 1er juillet, des congés peuvent se profiler. Et si vous ne partez pas, vous verrez peut-être les autres partir, ce qui vous fera rêver. D'ailleurs, l'opposition Mercure/Neptune dont nous parlions hier est aussi très encline aux rêves.

Capricorne

3e décan, la dissonance Mars/Pluton qui vous touche est active depuis quelques jours et va durer jusqu'à mardi. Vous avez envie d'agir en force, mais vous doutez de l'efficacité de votre action... A moins que vous ne vous sentiez impuissant face à une situation sur laquelle vous n'avez aucun pouvoir. Cela peut concerner la famille, la maison.

Verseau

Vous pourriez recevoir une réponse positive à une demande faite il y a quelque temps, à moins que vous n'ayez rencontré quelqu'un avec qui l'entente a été immédiate (né fin janvier surtout). 3e décan, on pourrait vous faire des compliments tellement flatteurs que vous ne croirez pas un instant à la sincérité de ceux qui vous les feront.

Poissons

Il sera question d'ordre et de rangement aujourd'hui. Vous devriez d'abord faire le ménage dans votre tête, cela vous permettra d'être plus efficace sur le plan pratique. Il est possible aussi que vous ayez aussi des comptes à faire, dans le même but, c'est-à-dire d'être au clair avec ce que vous pouvez ou non dépenser.

