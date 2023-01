L'horoscope du samedi 31 décembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Un réveillon qui pourrait bien être très gourmand pour les uns, et plutôt sensuel pour les autres. En effet, il n'est pas exclu que vous passiez la soirée à deux, les yeux dans les yeux. Toutefois, ce sera aussi très agréable si vous êtes chez des amis, dans la mesure où vous trouverez qu'ils ont mis les petits plats dans les grands et vous ne vous priverez pas de leur faire honneur.

Taureau

Vous serez un peu les rois de la fête étant donné que la Lune sera dans votre signe ! Résultat, vous attirerez toutes les sympathies tant vous serez communicatif ! Chaleureux, souriant, à l'aise, vous passerez (normalement) une excellente soirée qui augure d'une bonne année 2023, surtout quand Jupiter (chances, opportunités) sera chez vous (à partir de mai).

Gémeaux

Bizarrement, vous serez un peu en retrait, alors que vous êtes toujours un élément très important lorsqu'il y a une fête. Vous en êtes le meilleur animateur normalement. Mais quelque chose vous contrariera à l'arrière-plan (surtout né fin mai) et vous ne profiterez que distraitement des plaisirs qui vous seront offerts Certains n'auront pas envie de se mêler aux autres.

Cancer

La Lune occupera le Taureau au moment fatidique du changement d'année, aussi serez-vous entouré d'amis qui vous feront vous sentir en sécurité et bien dans votre peau. En couple, vous pourriez vous faire de nouvelles relations ; célibataire il semble que quelqu'un vous plaira et que vous imaginerez avec plaisir comment les choses pourraient évoluer entre vous.

Lion

Avec la Lune en Taureau à minuit, on dirait que vous allez vous sentir responsable du bien-être et du confort de tous. Essayez de ne pas être trop dans le contrôle ! Prenez du recul, vous ne pouvez pas être en charge de tout le monde, même si vous êtes l'organisateur des festivités. Cela dit, il n'y aura pas de dissonance quand minuit sonnera, aussi essayez de profiter au maximum.

Vierge

Bonne nouvelle, le passage à 2023 se fera sous l'égide de Vénus, mise en valeur par la Lune en Taureau. Cela vous promet une belle soirée, et surtout une belle année. En effet, avec la Lune du Taureau vous profiterez de toutes les bonnes choses sans restriction, et dans l'année, à partir de mai, Jupiter fera de même et vous aurez la possibilité de saisir de belles opportunités.

Balance

Vénus, votre planète, est dominante ce soir, c'est donc un réveillon haut en couleur que vous allez vivre. Même si vous n'êtes pas nombreux, ce sera joyeux et vous en oublierez toutes les tracasseries que vous impose Jupiter. Et puis, pour certains, 2023 sera l'année d'une rencontre, d'un mariage peut-être ou alors d'une association qui pourrait se révéler lucrative.

Scorpion

La présence de la Lune face à vous, en Taureau, fait que vous serez plus sensible que d'habitude au charme de ceux qui vous entourent. Quelqu'un pourrait vous séduire, 1er décan ! Mais vous aurez tous droit à un bonne soirée, où les relations seront sans complication aucune, surtout si vous y mettez du vôtre. Souriez, soyez ouvert aux autres, et ce sera top !

Sagittaire

Il y aura du plaisir, c'est sûr, c'est d'ailleurs la mission de la Lune en Taureau, mais il sera mitigé parce que, peut-être, vous aurez des efforts à faire pour que ça se passe bien. Soit parce que vous serez accompagné par quelqu'un qui sera de mauvaise humeur (né début décembre), soit parce que la présence d'une certaine personne vous obligera à canaliser votre nature expansive.

Capricorne

Le passage à l'an 2023 se fera sous le signe du Taureau où se trouvera la Lune à minuit. Elle sera dans un signe géré par Vénus, ce qui est de bon augure pour votre année. Amour, tendresse, douceur, mais aussi argent et une bonne renommée seront pour vous à partir d'avril/mai, quand Jupiter sera en passe de rentrer elle aussi en Taureau. Bon réveillon !

Verseau

Il ne semble pas que vous ayez un programme très différent de celui des autres années ! Avec la Lune en Taureau, ce sont les traditions qui sont en vedette. Et apparemment ce sont les traditions gourmandes qui vous apporteront le plus de plaisir. Mais la Lune du Taureau valorise aussi Vénus, alors préparez-vous à vivre ou à revivre une belle histoire de coeur au printemps.

Poissons

Ce qui est sûr, c'est que vous serez bien entouré pour passer le cap de 2023. Dites-vous que la vie ne pourra être que meilleure, surtout après le mois de mai. Vous aurez alors droit (né avant le 10 mars) à un bon aspect de Jupiter depuis un secteur vénusien, c'est-à-dire qui valorise tout ce que vous aimez le plus : les échanges avec les proches, les bons conseils à leur donner.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info