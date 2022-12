L'horoscope du jeudi 29 décembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Dans votre 1er décan, la Lune rencontre Jupiter, une conjoncture épanouissante pour les uns, et contrariante pour les autres. Au positif, c'est le bon moment pour demander une promotion et l'obtenir, ou pour aller voir ailleurs si ça ne serait pas mieux. Au négatif, ce sont toutes les tracasseries administratives et judiciaires qui peuvent vous tomber ou retomber sur le dos.

Taureau

Né en avril, ne traitez pas vos soucis par le mépris ou parce que vous avez honte de vous en faire pour des questions matérielles. Vous n'êtes pas le/la seul/e à avoir des problèmes, même si vous estimez qu'il y a pire et que vous ne devriez pas vous plaindre. L'idéal, ce serait de vous accepter tel que vous êtes, et de ne surtout pas vous dévaloriser pour de mauvaises raisons.

Gémeaux

C'est une bonne journée pour sortir de la routine et surtout pour vous occuper d'un projet (1er décan) dont vous savez qu'à terme il fera parler de vous, ou vous vaudra une sorte de récompense. 1er décan, jusqu'au 20 février vous aurez régulièrement l'occasion de penser à votre avenir avec optimisme car vous êtes de ceux qui peuvent attirer la chance. Mais il faut vous bouger !

Cancer

La rencontre du jour entre la Lune, votre planète, et Jupiter (une autre de vos planètes) peut être importante et marquer un temps fort. Le domaine concerné dépend de votre thème natal, mais d'une manière générale on peut penser à une réussite, un objectif atteint et qui peut vous valoir une forme de reconnaissance. Une promotion peut vous êtes acquise.

Lion

C'est votre 1er décan qui a la vedette aujourd'hui ! Une conjonction de la Lune et de Jupiter peut vous conduire très loin : un projet de voyage, de départ à l'étranger pour les uns, ou un épanouissement professionnel pour les autres. En fait, les opportunités sont multiples et toutes, même les plus minimes, auront pour effet de vous rendre fier de vous.

Vierge

La jolie rencontre entre Lune et Jupiter se fait dans votre secteur financier, on peut donc logiquement penser que vous allez effectuer une opération qui vous rapportera. Étant donné que la conjoncture occupe le Bélier, il y a une notion de risque, mais vous êtes plutôt du genre prudent, donc vous ne vous mettrez pas en danger (né en août, en particulier).

Balance

La conjonction dont il est question aujourd'hui, entre Lune et Jupiter, est très positive pour certains natifs de septembre, voire début octobre. Une proposition est dans l'air, nous en avons déjà parlé, peut-être une association ou un partenariat professionnel. Mais attention, cet aspect peut également vous confronter à la justice ou l'injustice, comme en mai-juin 2022.

Scorpion

Ce jeudi, la Lune rencontre Jupiter dans votre secteur du travail et de la vie quotidienne en général. Elle vous demande d'être totalement investi dans ce que vous faites, surtout si vous démarrez un nouveau job ces jours-ci. Vous avez d'ailleurs toutes les chances de progresser dans ce boulot et de pouvoir vous y épanouir grâce à votre goût pour la perfection.

Sagittaire

Les vibrations sont excellentes aujourd'hui et totalement en phase avec les vôtres, en tout cas si vous êtes né en novembre (les autres y auront droit plus tard). Il se peut que, pour une raison ou pour une autre, vous soyez en vedette, que les projecteurs soient braqués sur vous et que vous soyez drôlement fier de vous. Une création réussie ou l'arrivée d'un enfant, pour certains.

Capricorne

La Lune rencontre Jupiter en Bélier et regarde votre 1er décan. Vous serez confronté à une injustice ou à des émotions fortes, celles-ci pouvant résulter de cette injustice. Une lettre administrative peut aussi vous indigner, à moins que vous n'ayez affaire à un avocat. Beaucoup d'entre vous auront le sentiment de devoir se défendre d'une manière ou d'une autre.

Verseau

Si vous avez un important rendez-vous, ou une annonce à faire, cette journée sera telle que vous l'imaginez, avec le sentiment d'avoir impressionné vos interlocuteurs (1er décan surtout). Jusqu'au 20 février, tous le bons aspects sur Jupiter renforceront votre réputation et les chances qu'on fasse appel à vous dans les domaines qui sont les vôtres. 2e décan, après le 20.

Poissons

La conjoncture pourrait être chanceuse dans le domaine financier aujourd'hui. Une rentrée d'argent tombera au bon moment, ou alors on acceptera (la banque) de vous prêter une somme. Mais il se peut aussi que vous receviez un cadeau, ou que ce soit vous qui en fassiez un. Vous vous sentirez l'âme généreuse, surtout si vous êtes né en février.

