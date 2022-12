L'horoscope du vendredi 30 décembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C'est encore dans votre signe que ça se passe aujourd'hui, ne vous étonnez pas si vous avez une énergie débordante et si vous avez besoin de la dépenser dans l'action. Si vous faites du sport, ou si vous vous démenez dans votre travail ou toute autre activité, vous ne vous énerverez pas et au contraire, vous passerez une bonne soirée, content d'avoir abattu autant de boulot.

Taureau

Mars est la planète du jour, elle vous regarde depuis votre secteur 2, celui qui gère vos besoins matériels et physiques. Vous pourriez avoir un peu trop d'appétit aujourd'hui, que ce soit pour la nourriture ou pour l'argent. Tant que vous parviendrez à vous poser des limites, il n'y aura pas de problème. L'important, ce sera de ne pas les dépasser.

Gémeaux

Vous serez rapide en tout aujourd'hui. Ce sera comme si vous aviez appuyé sur l'accélérateur et vous ferez ce que vous avez à faire en un temps record ! Étant donné que Mars, dans votre signe, est activée par la Lune, veillez cependant à ne pas agir sans réfléchir et à ne pas parler trop vite. En particulier si vous êtes du 1er décan et début du 2ème (né vers les 30, 31 mai).

Cancer

Un petit peu trop autoritaire ? Il est possible que vous trouviez que votre boss ou un membre de la famille exagère, mais essayez de ne pas sur-réagir. C'est-à-dire que leur répondre sur le même ton ou même monter d'un cran ne sera pas une bonne idée. Le mieux serait au contraire de leur faire un grand sourire en disant " oui, oui, pas de problème " et de n'en faire qu'à votre tête.

Lion

La Lune a migré dans le 2e décan du Bélier et forme une harmonie avec Mars. 2ème décan, vous impressionnerez tout le monde avec votre volonté et votre détermination à stimuler votre entourage ; vos projets avanceront. 3e décan, ce soir et demain, la Lune sera en phase avec Saturne et cela vous incitera à contrôler les émotions qui pourraient déborder.

Vierge

C'est Mars qui est sollicitée aujourd'hui par la Lune, et Mars vous le savez s'est arrêtée au zénith de votre zodiaque, vous plaçant face à un conflit, ou même à plusieurs conflits à résoudre. Il peut s'agir de difficultés avec des employés, avec vos supérieurs et même, parfois, entre parents et enfants. Né début septembre, vous allez rester avec Mars tout janvier !

Balance

Vous aurez affaire à un/e partenaire difficile ou qui se montrera sous un jour un peu agressif, ou trop impatient à votre goût. Mais ne vous mettez pas au diapason, ne " montez pas dans les tours ", essayez au contraire de renvoyer cette agressivité en miroir, de ne pas bouger, ne pas répondre et tourner le dos, laissant la personne régler le problème avec elle-même.

Scorpion

Mercure et Vénus occupent exactement le même degré du 3e décan du Capricorne et si vous êtes né après le 14 novembre, il se peut que l'un de vos rendez-vous se passe à merveille ! A moins que vous ne rencontriez quelqu'un que vous connaissez au coin de la rue, voire dans les transports. Cela vous fera très plaisir puisque Vénus est de la partie !

Sagittaire

Ce sont ceux du 2ème décan qui recevront les bonnes vibes de la Lune aujourd'hui, bien reliée à Mars. Vous trouverez peut-être le moyen de mieux gérer un/e partenaire récalcitrant/e et que vous êtes obligé de ménager. Par ailleurs, né autour des 1er et 2 décembre, Mars s'oppose à vous tout le mois de janvier et vous aurez le même problème à régler (ce qui sera possible après le 13/1).

Capricorne

Quelle énergie ? Mais est-ce que ça ne serait pas celle de la colère ? Vous semblez avoir du mal à gérer vos humeurs et vous vous vexez à la moindre remarque, notamment 2e décan. En revanche, le 3e est toujours sous la vigilante protection de Mercure et Vénus : les rencontres sont à l'ordre du jour, et même des retrouvailles pour certains natifs.

Verseau

Même ambiance qu'hier, qui place la communication à l'honneur et vous donne la parole. Votre dynamisme et votre désir de créer de bonnes connexions avec les autres seront communicatifs, de même que votre optimisme. Seuls les natifs du 3e décan ne seront pas aussi positifs que les autres, et c'est encore une fois la faute de Saturne. Courage, elle part chez les Poissons le 7 mars.

Poissons

Il sera encore question d'argent aujourd'hui, mais il semble que vous aurez à réclamer, peut-être parce que vous n'avez pas reçu ce qui était prévu hier, ou que tout n'y était pas. Pour cette raison, vous serez remonté et cela vous poussera à agir... Mais il n'est pas sûr que cela serve vos intérêts. Né autour du 28 février, c'est vous qui réagirez le plus : gardez votre sang-froid.

