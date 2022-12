L'horoscope du mardi 27 décembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La Lune et Mars ne font pas bon ménage aujourd'hui, mais ce n'est peut-être pas vous qui réagirez sous le coup de l'émotion, c'est probablement l'un de vos proches que vous verrez déstabilisé par ses émotions, que ce soit de la colère ou autre chose. Mais attention aussi à ne pas être trop impatient avec ceux qui vous entourent, les plus jeunes surtout (né fin mars).

Taureau

Vous risquez d'être contrarié aujourd'hui par une histoire d'argent. Vous pensiez peut-être acheter quelque chose, un objet utile, mais vous constaterez qu'il est plus cher que prévu ou on essayera de vous vendre ce qu'il y a de plus cher, alors qu'il y a plus économique. Né fin avril, début mai, vous ne vous laisserez pas faire, mais cela vous retournera un peu...

Gémeaux

Si le 3e décan est tranquille grâce à la conjonction Mercure-Vénus, le 2e l'est moins à cause d'une dissonance de la Lune avec Mars. Mars étant chez vous, à la limite du 1e décan (né fin mai, début juin). Quelqu'un vous mettra en colère, votre boss ou un membre de la famille, et vous supporterez mal que cette personne cherche à vous donner des ordres.

Cancer

Vous serez particulièrement émotif aujourd'hui, d'abord parce que vous serez un peu trop dans l'empathie et ensuite parce que quelqu'un de votre entourage devra partir et cela provoquera en vous de fortes émotions. Toutefois, il n'est pas impossible aussi que vous soyez en colère contre un membre éloigné de la famille parce qu'il ou elle a dit des choses déplaisantes.

Lion

Vous serez plus intériorisé que d'habitude, parce que vous ruminerez probablement ce que vous considérerez comme un manque de respect de la part d'un ami. Ce sera votre point de vue, mais peut-être pas le sien ? Le mieux est de faire taire votre orgueil et de demander à cet ami/e la raison de son comportement ou de ses paroles.

Vierge

Vous aurez des bouffées de colère aujourd'hui, vous trouverez que quelqu'un en prend trop à son aise et manque à tous ses devoirs envers vous. Un supérieur, un parent, voire un enfant, en particulier si vous êtes né les premiers jours de septembre. Il est possible qu'un incident de ce type ait déjà eu lieu, précisément au moment de votre anniversaire !

Balance

Quand la Lune traverse les Poissons, comme aujourd'hui (1e décan), il arrive que vous vous sentiez un peu débordé par tout ce que vous avez à faire. D'autant plus qu'elle sera en dissonance avec Mars et que vous mènerez plusieurs choses de front. Mais c'est plus dans votre tête que vous serez débordé que dans la réalité. Il n'empêche que vous serez crevé en fin de journée.

Scorpion

Vous croirez deviner chez les autres, ou chez une personne en particulier, des intentions à votre égard qui ne sont pas très bienveillantes. En fait, cette personne sera jalouse et envieuse, et il est vrai qu'il faut vous méfier de ce genre de personnalité. Mais il faudrait aussi vous demander si vous ne vous trompez pas, et si vous ne lui prêtez pas des intentions qu'il/elle n'a pas.

Sagittaire

Il y a de l'eau dans le gaz, encore une fois, avec l'un de vos partenaires - affectif ou professionnel. Le conflit ne date pas d'aujourd'hui mais probablement de fin août-début septembre et Mars étant rétrograde, vous n'allez pas pouvoir le régler tout de suite (né début décembre principalement). Le conflit revient au premier plan aujourd'hui, mais il n'y a rien à faire pour le moment.

Capricorne

Vous si calme d'habitude, vous aurez tendance à vous énerver contre quelqu'un de votre entourage que vous trouverez hypocrite. Il/elle aura une attitude que vous jugerez détestable (né fin décembre, début janvier). Peut-être que cette personne fera mal son travail, ou alors c'est vous-même qui aurez du mal à travailler à causes de nuisances sonores, ou autres.

Verseau

Mars étant en dissonance avec la Lune, il se peut qu'un de vos projets prenne un peu de retard car Mars rétrograde jusqu'au 13 janvier. Peut-être qu'il y a un bug que vous n'aviez pas vu ? Si c'est le cas, vous l'aurez réglé d'ici jeudi (né fin janvier). Cela dit, rien n'est sûr, certains devront attendre le 13 janvier avant de pouvoir mettre les choses en marche.

Poissons

Dans votre signe, et si vous êtes né fin février-début mars, la Lune se fâche avec Mars, elle-même en délicatesse avec vous. Ne prenez pas de décision à l'emporte-pièce, en vous disant " on verra bien ". Avant tout, sachez gérer vos émotions (colère surtout), car ce sont elles qui vous pousseront à réagir trop vite et à prendre de mauvaises décisions.

