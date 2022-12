L'horoscope du mercredi 28 décembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Le 3ème décan, c'est-à-dire né après le 10 avril, est à l'honneur. Mercure et Vénus vous invitent à terminer un travail qui vous a pris beaucoup de temps, et Saturne vous incite à être fier de vous et de ce que vous avez accompli. 1e décan, Mars reforme un bon aspect avec vous (né fin mars) qui vous incite à rivaliser avec un proche (frère, soeur ?) ou un collègue.

Taureau

Pas de contrariété aujourd'hui, au contraire ! Vous pourriez avoir fait une rencontre, 3e décan, et vous sentir chaleureusement entouré, en dépit de la présence de Saturne au zénith de votre zodiaque. Elle peut provoquer un sentiment de vide, de rejet, mais d'autres aspects sont là depuis quelques jours, qui indiquent des présences très amicales, parfois plus qu'amicales.

Gémeaux

Un Gémeaux averti en vaut deux ! Et ça tombe bien car les influx de Neptune sont activés aujourd'hui et vous aurez du mal à faire le tri dans vos émotions. Ou à savoir exactement ce que vous voulez, certains ayant une décision à prendre. Cela concerne surtout le 3e décan, qui peut être attiré fortement par quelqu'un, alors que vous n'êtes libres ni l'un, ni l'autre.

Cancer

Une excellente conjoncture, qui vous incite à vous détendre en pratiquant votre activité favorite : le rêve éveillé. Rêvez autant que vous le voulez, faites-vous des films romantiques si vous avez rencontré quelqu'un récemment, de toute façon vous saurez garder les pieds sur terre, grâce aux planètes en Capricorne (signe de Terre). Et parfois, le film deviendra réalité...

Lion

Vénus et Mercure sont de plus en plus proches et regardent votre 3ème décan. Un coup de coeur pourrait vous surprendre, surtout né autour du 17 août. C'est quelqu'un que vous allez croiser au cours de vos activités quotidiennes (boulot ou autres) - que vous connaissez peut-être déjà et qui vous semble plus sérieux-sérieuse que ceux que vous rencontrez d'habitude. Plus âgé aussi ?

Vierge

Arborez votre plus joli sourire, habillez-vous de manière à vous plaire à vous autant qu'aux autres. De toute façon vous attirerez l'attention de quelqu'un, notamment 3e décan. On vous fera des compliments qui vous feront chaud au coeur, mais dont vous vous méfierez malgré tout (opposition de Neptune). N'y aurait-il pas des intentions cachées derrière ces flatteries ?

Balance

Il sera de nouveau question de réunion ou de petite fête familiale. Il peut s'agir, pour le 3e décan, d'un pot au bureau, quelque chose de festif où un collègue vous fera de l'oeil. Mais apparemment c'est son comportement habituel et vous vous en amuserez. 1er décan, vous recevez de nouveau les énergies martiennes, elles seront favorables à votre communication après le 13.

Scorpion

La rencontre de la Lune et de Neptune se fait sous le regard de Vénus, déesse de l'amour, aussi est-il possible que vous vous intéressiez de plus près à quelqu'un que vous avez déjà croisé auparavant, un confrère ou un/e ami/de de l'un de vos proches. En tout cas, il peut y avoir un petit coup de coeur pour le 3e décan. 2e décan, un problème financier se règlera à partir du 30 janvier.

Sagittaire

La dissonance de Neptune étant activée en ce moment, vous serez tenté de prendre vos rêves pour une réalité alors que, clairement, vous feriez mieux de garder les pieds sur terre. Vous semblez épuiser votre énergie dans une quête sans fin (3e décan surtout) ou dans une relation qui ne changera jamais et ne vous apportera que des déceptions.

Capricorne

Mercure va stationner pendant plusieurs jours dans votre 3e décan, conjointe à Pluton. Vous serez certainement trop lucide pour ne pas être déprimé/e par ce que vous voyez ou entendez. Toutefois, vous pouvez vous servir de ces énergies pour revoir vos fondamentaux et accepter le fait qu'il faut en changer si vous voulez pouvoir vous adapter au monde en marche.

Verseau

Vous avez une méthode bien rôdée pour subir les ennuyeux discours, voire les leçons qu'on veut vous donner : vous êtes là sans être là ! Vous restez présent mais vous vous déconnectez totalement et une grande partie de votre esprit s'envole ailleurs. Vous êtes tout à fait capable de répéter ce qu'on vous dit, mais cela rentre par une oreille et ressort par l'autre.

Poissons

Encore dans votre signe, la Lune va à la rencontre de Neptune, tout en recevant des vibrations de Vénus et Mercure. 3e décan, vos relations seront fusionnelles aujourd'hui et vous vous sentirez bien avec les autres - ou un autre en particulier. Si vous êtes célibataire, il n'est pas exclu que vous ayez la possibilité d'échanger avec quelqu'un qui semble vous intéresser de près.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info