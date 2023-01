L'horoscope du samedi 21 janvier 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Le secteur de votre zodiaque qui représente l'espoir est activé par la nouvelle Lune, aussi croyez en vos projets, en tout ce que vous anticipez, vous êtes chanceux en ce moment. Vous avez peut-être un projet ou une idée, des opinions à défendre et vous avez envie de vous battre pour les concrétiser. Comme je vous le disais hier, c'est vraiment une bonne période pour vous imposer et remporter tous vos défis.

Taureau

Cette nouvelle Lune réunit les deux luminaires au plus haut de votre ciel, c'est le moment de vous créer de nouveaux objectifs ou, pour certains, de changer de boulot. En fait cette NL du Verseau est chaque année importante pour votre vie professionnelle et pour les buts que vous poursuivez. Et comme il semble que vous êtes en train d'en atteindre un, il faut peut-être vous préparer pour le suivant.

Gémeaux

Le secteur qui gère votre développement personnel et professionnel est sous l'influence créative de la nouvelle Lune. Elle renforce vos points forts, surtout le relationnel. Vous êtes doué pour vous faire des amis, et même vos relations dans le travail sont souvent des personnes avec qui vous devenez ami. Cependant quand Mars s'en mêle, comme en ce moment, ça complique les choses...

Cancer

Vous êtes capable de résilience, de remonter la pente, aussi forte qu'elle soit. C'est en tout cas ce que vous pouvez ou allez démontrer grâce à cette énergique nouvelle Lune. Vous pourriez d'ailleurs surprendre certains de vos proches, qui vous croient fragile parce que trop sensible... Toutefois, certains parmi la gent masculine, savent très bien se protéger de leur sensibilité en la cachant.

Lion

Face à vous, cette nouvelle Lune du Verseau est bien reliée à Jupiter et peut donc être un facteur de chance, en tout cas si vous êtes rapide à saisir une occasion qui passe. Mais attention à ne pas vous laissez influencer par ce qu'on pourrait penser de vous, par l'image que vous voulez qu'on ait de vous. Ce qui est important, en ce moment, c'est d'être vous-même, de ne pas succomber à la dictature de l'image.

Vierge

Dans votre secteur du travail et du quotidien, la nouvelle Lune vous éclaire sur ce que vous pourriez faire évoluer dans ces domaines pour être encore plus efficace. Prêtez attention aux idées qui vous viendront à l'esprit aujourd'hui, ou à celles que vous souffleront les autres. Certes, cela vous demandera un effort d'effectuer quelques modifications, mais vous vous en féliciterez par la suite.



Balance

La nouvelle Lune accentue votre pouvoir de séduction, elle est très valorisante pour votre image. Peut-être que vous avez apporté une amélioration à votre look ? En tout cas, 1er décan, vous êtes chic et choc en ce moment, si vous voulez plaire, vous savez quoi faire. D'ailleurs, avec Jupiter face à vous, il n'est pas impossible que vous fassiez une importante rencontre, pas forcément amoureuse.

Scorpion

Votre secteur familial reçoit les influx de la nouvelle Lune. Il se peut que vous ayez une réunion familiale à gérer, peut-être ce week-end. SVP ne soyez pas sur la défensive. Si vous sentez que vous devez vous protéger de l'un de vos proches, vous avez les moyens de le faire sans vous replier sur vous-même et rester dans votre coin, à vous punir vous-même. Au contraire, restez souriant et... indifférent.

Sagittaire

Encore une belle conjoncture pour vous, surtout 1er décan, cette nouvelle Lune est comme un cadeau du ciel pour attirer l'attention sur vos projets personnels ou professionnels. Votre façon de communiquer tranchera sur celle des autres, ou alors c'est votre attitude avenante qui vous vaudra des succès. Le hasard peut aussi jouer un grand rôle dans les opportunités qui vont vous être offertes.

Capricorne

Une lunaison dans votre secteur des biens et acquisitions indique que, peut-être, vous avez un investissement à faire ces jours-ci, d'ici la pleine Lune en tout cas. Il peut s'agir de remplacer un objet en bout de vie, ou de mettre de l'argent de côté en prévision d'un achat conséquent comme un bien immobilier par exemple. Avec le Verseau, on est toujours dans le projet et donc dans le futur.

Verseau

C'est une belle nouvelle Lune pour vous, elle vous dit de réunir vos forces, celles du conscient et de l'inconscient, de la sensibilité et de la créativité. Vous serez vous, en mieux ! De plus, cette NL est en relation avec la planète de l'expansion, ce qui annonce pour tous les Verseau, au cours de l'année, une période où vous pourrez étendre votre emprise sur le monde et atteindre l'un de vos objectifs.

Poissons

Dans votre secteur d'ombre, la nouvelle Lune met fortement l'accent sur votre réceptivité, sur la façon qui est la vôtre de capter ce que ressentent vos proches. Vous leur serez probablement très utile parce que vous les aiderez à être plus forts, mais vous serez aussi très utile à vous-même parce qu'en les renforçant c'est aussi vous que vous renforcerez. A travers eux, vous vous ferez du bien.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info