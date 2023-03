L'horoscope du samedi 2 octobre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Comme hier et peut-être plus, vous pouvez abuser de votre pouvoir de séduction pour effectuer une conquête, autant en amour que dans votre vie professionnelle. Finalement, quel que soit le sujet, l'important sera de remporter une victoire (3e décan). 2e décan, né autour du 1er avril, le Soleil a rejoint Mars et ils s'opposent à vous : cela peut créer un rapport de force avec votre chéri/e ou autour de vous.



Taureau

Vous êtes mécontent de l'attitude de votre partenaire ou d'un proche, que vous trouvez intrusif et exigeant. Vous avez l'impression qu'il en veut toujours plus. Mais, 3e décan, vous ne vous laisserez pas faire, vous retournerez la situation. 2e décan, votre quotidien n'est pas facile et ce sera le cas jusqu'au ( /-) 18 octobre. Soit ce sera dans votre boulot, soit ce sera dans votre quotidien avec votre chéri/e.



Gémeaux

Pas d'embrouille, en tout cas pour vous chers Gémeaux du 3e décan. Toutefois, comme le Verseau, vous risquez de vous emballer et d'être déçu par la suite. Cependant votre emballement peut ne pas porter sur quelqu'un, mais sur un objet ! 2e décan, vous êtes dans une bonne période où vous pourriez être très débrouillard, surtout dans vos activités : vous êtes entreprenant et créatif.



Cancer

3e décan, la difficulté à communiquer avec un proche s'accentue et vous aurez beau lui faire des mamours, vos efforts le/la laisseront totalement de marbre. C'est un/e dur à cuire, même si vous le prenez par les sentiments, il/elle n'aura pas de réaction. 2e décan, c'est en famille ou dans votre clan professionnel qu'il y a de grosses divergences, le sujet du conflit étant d'ordre politique ou sociétal.



Lion

Il y a un gros dossier, 3e décan, entre Lune, Jupiter et Vénus. L'opinion que vous aviez d'une personne de confiance pourrait se retourner très rapidement. Soit parce que cette personne vous décevra, soit parce que vous serez trop susceptible. 2e décan, votre nuit a peut-être été agitée, du coup vous ne serez pas très aimable avec vos proches. A votre crédit, vous ferez des efforts pour ne pas être blessant.



Vierge

Vous ne serez pas mécontent des influx de Vénus, 3e décan, même si elle est en dissonance avec Jupiter. Au contraire, vous serez moins dans le contrôle et pourrez vous laisser aller à vos sentiments. Moins dans le contrôle ou moins SOUS contrôle. 2e décan, la rencontre Soleil/Mars dans votre secteur d'argent vous oblige à défendre vos acquits, ou à vouloir conserver à tout prix un objet (une voiture ?).



Balance

Vous serez perplexe, les questions se bousculeront dans votre tête, essayez plutôt de vivre le moment présent au lieu de vous faire des noeuds inutiles au cerveau. Surtout s'il s'agit d'une question matérielle, ou de votre insécurité affective. Vous attendez trop de l'autre, 3e décan. 1er décan, le Soleil et Mars étant à présent dans le 2e décan, vous retrouvez votre calme, même si l'orage est encore dans l'air.

Scorpion

Il y a de l'excès dans l'air pour votre 3e décan, la jalousie pourrait vous blesser aujourd'hui et l'autre aura beau se justifier, rien ne pourra vous rassurer. Notamment né autour du 15 novembre. Mais êtes-vous sûr de ne pas vous tromper ? 2e décan, les énergies de Mars sont faibles et les vôtres aussi. Vous pouvez avoir attrapé froid, ou alors être moins motivé, moins volontaire.



Sagittaire

Il y a une sorte d'encombrement dans le ciel, et il se peut que des événements extérieurs vous empêchent de donner un coup d'accélérateur à un projet, 3e décan. Ça se termine demain et de plus, certains ne seront pas très sensibles à la conjoncture. 2e décan, vous chercherez à imposer votre volonté à tout prix, probablement parce que vous serez sûr, au fond de vous, d'être dans la vérité.



Capricorne

2e décan, la rencontre entre le Soleil et Mars et presque exacte, il y a probablement un conflit durable à supporter ou une défense à organiser pour l'un de vos proches. Il est toujours difficile de savoir si cela vient du monde extérieur ou de l'intime. 3e décan, vous allez probablement, comme beaucoup, faire des achats aujourd'hui et vous aurez le sentiment d'avoir trop dépensé, ce qui ne sera pas toujours la réalité.



Verseau

Chez vous, 3e décan, Jupiter se fâche avec la Lune et Vénus. De quoi exagérer, vous emballer, perdre les pédales pour quelqu'un qui n'est peut-être pas votre genre. Cela dit, pourquoi ne pas vous laisser aller, ça ne peut pas vous faire de mal. Vous vous désemballerez plus tard. 2e décan, la situation actuelle vous intéresse beaucoup mais ce n'est pas forcément personnel, c'est plutôt la situation générale.



Poissons

3e décan, vous recevrez Neptune jusqu'en 2025, ce qui n'est pas arrivé depuis 1856 ! Vous êtes peut-être plus sensible et plus vulnérable aux influences extérieures. Protégez-vous davantage, en particulier de ceux qui sont experts en manipulation. 2e décan, il y a un conflit, en vous ou autour de vous, il faut vous en protéger ! Pour votre décan, ce sont ceux nés vers le 1er mars qui sont concernés ce week-end.



