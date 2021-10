L'horoscope du vendredi 1er octobre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous allez pouvoir faire le joli-coeur aujourd'hui, vous vous sentirez en veine de séduction et il émanera de vous quelque chose de magnétique, des ondes sensuelles qui attireront les autres. Ou feront frétiller votre partenaire de jeu (1er décan). 3e décan, courage, la dissonance Mercure/Pluton vous expose à des paroles ou à des pensées qui sont négatives, essayez de les traiter par le dédain.



Taureau

Est-ce que les douleurs que certains ressentent ne seraient pas l'expression corporelle d'une autre douleur, de type affectif celle-là ? Peut-être que vous somatisez ? Il est possible, 1er décan, qu'une situation vous déstabilise à ce point. 3e décan, Vénus est en phase avec Pluton, il se peut que votre partenaire soit très demandeur de câlins... Ou c'est vous qui avez des besoins à satisfaire.



Gémeaux

Bonne pioche, 1er décan, vous n'avez que des bons influx, et nul doute que votre vivacité et votre humour vont vous attirer beaucoup de sympathies aujourd'hui. Évitez les plaisanteries trop lourdes, certains ne les apprécient pas du tout ! 3e décan, Mercure vous rend encore plus curieux des autres et de leurs idées, mais sa dissonance avec Pluton vous expose à des personnes que vous ne comprenez pas.



Cancer

En ce moment, 1e décan, vous vous occupez beaucoup des besoins des autres, vous répondez à leur attentes, mais la réciproque est-elle vraie ? Rien n'est moins sûr ! Vous donnez beaucoup aux autres et il arrive que les gens se montrent ingrats. 3e décan, si vous voulez positiver, soyez dans l'empathie, essayez de comprendre ce qu'il y a derrière les discours parfois méchants ou négatifs de certaines personnes.



Lion

Né en juillet, la Lune est chez vous mais opposée à Saturne. Vous êtes obligé de prendre une situation au sérieux, probablement dans le domaine relationnel. Au lieu de réagir à l'instinct, essayez de mettre des mots sur ce qu'il se passe en vous (1er décan). 2e décan, vous avez peut-être un travail à boucler en urgence ? Mars va vous y aider en décuplant votre courage, notamment né vers les 2, 3 août.



Vierge

Si seulement vous pouviez cesser de vous comparer aux autres ! Certes, cela peut être un stimulant, mais la plupart du temps cela produit l'effet contraire et vous trouvez que ce que font ou sont les autres est mieux que ce que vous faites. Erreur ! 1er décan, la période est ralentie le plan professionnel, nous l'avons déjà évoqué ; certains pourraient avoir une page à tourner et une nouvelle à ouvrir...



Balance

Vous n'aimez pas vous fâcher, mais il est vrai que parfois les autres poussent le bouchon trop loin. Si quelqu'un vous vexe, jouez le dédain, l'indifférence. Après tout, vous n'allez pas vous laisser égratigner sans réagir... mais en douceur, 1er décan. 2e décan, étant donné que Mars s'est installée chez vous, tout peut arriver, de la petite contrariété à des désagréments physiques, comme de la fièvre.

Scorpion

La dissonance Lune/Saturne pourrait bien créer du découragement face à un échec, même s'il n'est pas récent, mais songez plutôt à tout ce que vous avez réussi dans la vie, combattez le négatif par le positif, vous verrez que vous vous sentirez mieux (1er décan). 3e décan, à cause de la rétrogradation de Mercure, vos échanges ne sont pas productifs. Mais vous avez d'autres moyens de vous faire comprendre.



Sagittaire

Une belle conjoncture pour aborder ce week-end, il est d'ailleurs possible que vous ayez l'envie de faire une petite escapade. Et si elle ne s'avère pas possible, évadez-vous d'une autre manière : cinéma, spectacle, sortie avec votre chéri/e (1er décan). 3e décan, Mercure est rétrograde et se fait peut-être sentir à travers le ralentissement d'une négociation ou de pourparlers en cours à propos d'un projet.



Capricorne

Un petit souci financier 1er décan ? N'en faites pas toute une histoire, cela devrait se régler en quelques heures. Mais apparemment vous en aurez des sueurs froides ! En période Balance, comme en ce moment, tout a trop d'importance pour vous. 2e décan, Mars va vous occuper et parfois vous obliger à réagir - jusqu'au 15/10, mais pas tous en même temps ! En ce moment, c'est pour ceux nés autour du 1er janvier.



Verseau

Vous aurez un petit coup de mou 1er décan ? Ne vous en faites pas, ça ne durera pas et justement, c'est fait pour vous rappeler que dans cette vie, rien ne dure jamais. Ce qui ne peut que vous contrarier, parce que vous aimez ce qui est constant... Le 3e décan est encore bien servi par Mercure, même si elle rétrograde. Vous attendez peut-être une approbation officielle, suite à une demande que vous avez faite.



Poissons

On pourrait vous demander un service, ce qui vous fera très plaisir parce que vous l'interprèterez comme une preuve d'intérêt de la part de l'autre, voire une preuve d'amour. Vous êtes un peu fragile de ce côté-là, vous avez besoin de preuves (1er décan). 3e décan, Vénus et Pluton étant en phase avec vous, vous éprouvez des sentiments exclusifs et très entiers, pour votre chéri/e ou l'un de vos enfants.