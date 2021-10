L'horoscope du jeudi 30 septembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Mars s'oppose à vous, 2e décan, et vous invite à désarmer votre agressivité. Vous avez peut-être besoin de vous faire apprécier et la bonne manière d'agir sera d'effacer l'agressivité qui est en vous, et de montrer votre bonne volonté. 3e décan, c'est encore Mercure qui vous tourmente, vous avez des pensées négatives, à moins que vous ne vous sentiez déprécié par le jugement des autres. D'un autre.



Taureau

Il semble, 3e décan, que vos doutes et vos inquiétudes actuelles sont liées à vos amours, et aux questions que vous vous posez sur l'objet de votre flamme, qu'il soit réel ou virtuel... En tout cas, si c'est quelqu'un de réel, vous vous interrogez. A tort, probablement. 1er décan, vous, c'est sur votre statut au boulot que vous vous posez des questions, vous avez peur que votre avenir ne soit pas vraiment assuré.



Gémeaux

Le transit de Mars vous est favorable, 2e décan, la planète vous invite à prendre des initiatives et surtout à montrer que vous pouvez être créatif, tout en essayant de ne pas être trop dans la norme : il serait bon que vous fassiez preuve d'originalité. 3e décan, vous êtes encore dans le doute ce jeudi et dans les prochains jours, de votre capacité à plaire, ou des paroles de quelqu'un qui cherche à vous séduire.



Cancer

L'ambiance va être moins sereine dans les prochains jours, 2e décan. Avec Mars dans votre secteur 4, vos humeurs passeront par des hauts et des bas, et vous ne serez pas toujours aimable. Mais vous pouvez aussi faire des travaux chez vous. 3e décan, d'un côté Vénus vous sourit, vous plaisez, de l'autre Mercure vous boude et vous ne vous entendez pas avec l'un de vos proches qui vous parle mal.



Lion

Vous apprécierez les énergies de Mars, 2e décan, dans la mesure où elles vont doper vos petites cellules grises et surtout votre répartie. Vous serez vif à réagir, mais avec humour. Mais vous ne vous ferez pas que des amis ! 3e décan, ce que vous avez à dire à l'un de vos proches n'est peut-être pas facile, ou pas agréable à entendre, mais il semble que vous n'avez pas le choix : dites ce que vous pensez.



Vierge

2e décan, Mars occupe votre secteur d'argent jusqu'au 15/10, et certains auront une facture à payer, douloureuse peut-être, alors que d'autres auront de l'argent à réclamer. Et pas mollement : mettez le poing sur la table si vous voulez être écouté. 3e décan, Vénus vous regarde avec bienveillance et crée de la complicité : soit avec votre chéri/e, soit avec quelqu'un qui semble beaucoup vous amuser.



Balance

Mars atteint aujourd'hui votre 2e décan et y reste jusqu'au 15/10. Vous n'aurez pas peur du conflit puisqu'un guerrier s'installe en vous et qu'il terrassera ses ennemis. Vos ennemis étant le plus souvent l'injustice et le non-respect de la dignité humaine. 1er décan, c'est encore votre anniversaire et votre Soleil est en bon aspect avec Saturne : votre sérieux, votre rigueur sont et seront très appréciés au boulot.

Scorpion

2e décan, avec Mars dans votre secteur 12, vous perdez un peu de votre détermination, de votre agressivité, au profit d'actions plus douces et plus altruistes. Vous ferez aussi davantage attention à la sensibilité des autres. 1er décan, le prochain transit de la Lune en Lion réveille Saturne et vos souvenirs. Quelque chose du passé, qui vous a ennuyé, revient très passagèrement dans le présent.



Sagittaire

Vous tirerez bénéfice, 2e décan, de Mars en Balance, surtout pour faire avancer l'un de vos projets, ou pour vous interroger sur votre éventuelle participation à un groupe ou une association. Mais il peut y avoir de l'agressivité avec un ami. 1er décan, n'oubliez pas que Saturne est en phase et que vous pourriez reprendre des études, approfondir un savoir ou encore consolider l'une de vos relations.



Capricorne

Mars est à présent au zénith de votre zodiaque, 2e décan, et il va falloir vous défendre ou vous battre pour atteindre l'un de vos objectifs. Mais il peut aussi y avoir un petit obstacle, dépassé en 3-4 jours, une simple contrariété pour la plupart. 3e décan, heureusement Vénus adoucit l'ambiance proposée par Mercure (voir hier) et vous avez des amis/alliés pour vous donner de bons conseils.



Verseau

Vos énergies sont au top, 2e décan, vous pouvez vous lancer dans une entreprise, probablement une activité supplémentaire qui va vous permettre de mieux supporter ce qu'il se passe ou ce qu'il s'est passé pour vous ces derniers mois. 1er décan, Saturne rétrograde chez vous, mais peut-être que le fait qu'elle rétrograde la rend moins active. Vous pourriez quand même vous sentir un peu seul.



Poissons

3e décan, 2 situations possibles. D'abord avec Mercure une négociation qui pourrait ne pas aboutir pour l'instant, et avec Vénus un soutien indéfectible et qui doit vous donner confiance dans la suite des événements. 1er décan, on dirait que vous avez ouvert les yeux sur le passé, sur un passé en particulier et qui a pu être douloureux. Ne le refoulez pas, au contraire, examinez-le attentivement.