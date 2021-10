L'horoscope du mercredi 29 septembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Un bon aspect entre le Soleil et Saturne se répète, 1er décan, mais il est vrai qu'il faut parfois plus d'un an à Saturne pour installer durablement une relation, un travail, une nouvelle manière de penser ou de s'exprimer (jusqu'en décembre). 3e décan, vous en avez encore pour quelques jours avec la dissonance Mercure/Pluton qui vous fait douter de la sincérité de l'un de vos proches.

Taureau

Vous aurez tendance à ruminer aujourd'hui, à vous attarder sur des détails auxquels vous accorderez trop d'importance. Toutefois, ça vous passera rapidement, dans le courant de la matinée si vous êtes né en avril. Mais si vous êtes du 3e décan, ce que vous ruminez est certainement moins négatif, alors pourquoi lui accorder un pouvoir que cette " affaire " n'a peut-être pas ?



Gémeaux

L'harmonie Soleil/Saturne est très positive pour votre 1er décan, nous en avons souvent parlé car elle revient 2 ou 3 fois par an, mais peu à peu l'oiseau fait son nid et vous êtes en train d'en apprendre beaucoup sur vous, ou sur un sujet précis. 3e décan, Mercure et Pluton dissonantes pourraient vous faire douter de vous ou de votre productivité. A moins que ça ne soit quelqu'un qui vous déprécie.



Cancer

2e décan, un bon aspect entre la Lune et Uranus crée une ambiance de nouveauté, de changement, d'évolution aussi. Nous en avons souvent parlé, il peut être question pour certains de reprendre leur liberté pour aller vers autre chose. 1er décan la Lune se fâche avec Mars ce matin et vous ne vous levez pas du bon pied. Ne passez pas vos humeurs sur les autres, la conjoncture n'est pas durable.



Lion

Le Soleil donne de l'importance à Saturne, qui s'oppose à votre 1er décan depuis plus d'un an. Un problème relationnel apparemment, qui s'estompera à partir de décembre et se terminera alors rapidement. Soyez patient ! 3e décan, vous n'en croyez pas vos oreilles en ce moment et n'avez qu'une envie, c'est de ne pas entendre tous ces propos négatifs qui sont tenus par des proches ou des non-proches.



Vierge

Deux ou trois fois par mois, la Lune et Uranus sont en phase et accentuent un fort besoin de liberté. C'est le cas aujourd'hui, et ça le sera tant que vous n'aurez pas fait ce qu'il faut pour prendre votre envol, et peut-être partir ailleurs (2e décan). 1er décan, les influx solaires donnent un nouvel éclairage à vos affaires financières et aux difficultés ou facilités que vous pouvez rencontrer, selon votre thème natal.



Balance

Est-ce qu'on ne vous aurait pas énervé déjà de bon matin ? En tout cas, 1er décan, vous n'êtes pas d'une humeur de rêve. Mais cela vous passera dans la journée. Il est vrai que la dissonance entre Lune et Mars peut heurter votre sensibilité. 3e décan, Vénus a atteint le 3e décan du Scorpion, vos amours pourraient prendre une tournure plus passionnée. Mais il peut aussi y avoir une question d'argent à régler.

Scorpion

3e décan, Vénus est chez vous à présent et son bon aspect avec Neptune est exact entre aujourd'hui et demain. Vous devriez être en totale synchronicité avec votre chéri/e. Mais quelqu'un peut aussi faire battre votre coeur plus vite, plus fort. 2e décan, nous parlerons demain d'un aspect mineur de votre maître, Mars. 1er décan, il peut encore y avoir un manque de vitalité ou de volonté jusqu'à samedi.



Sagittaire

Une dissonance entre Mercure rétrograde et Pluton est active toute la semaine, elle vous incite à douter des idées ou d'une cause que vous défendez, peut-être parce qu'on vous en dit ou vous en entendez du mal (3e décan surtout). 1er décan, un rapide mais bon aspect entre le Soleil et Saturne vous voit prendre les choses plus au sérieux que d'habitude... Du coup, on vous prend vous plus au sérieux.



Capricorne

Vous entendez en ce moment des propos qui vous hérissent le poil parce qu'ils piétinent les valeurs que vous défendez.. Cela vous donne le sentiment que c'est vous qu'on piétine ! Ne prendriez-vous pas votre situation trop à coeur, 3e décan ? 1er décan, un partenaire risque de provoquer de la colère ou du ressentiment ce matin, mais on vous faire confiance, vous saurez certainement vous défendre !



Verseau

Né en janvier, on dirait que vous avez beaucoup accéléré côté boulot, vous avez progressé tambour battant et aujourd'hui vous avez le droit d'être fatigué, d'avoir mal quelque part : votre corps paye les efforts que vous avez fournis ! 3e décan, n'écoutez pas les bêtises que les gens racontent ou écrivent ; vous devez vous faire votre opinion par vous-même, quitte à vous lancer dans un travail d'investigation.



Poissons

Vous serez plus émotif et surtout plus sensible à l'agressivité des autres. Elle ne s'exprimera peut-être pas franchement, mais vous la sentirez parce que vous aurez des antennes, surtout 1er décan. Vous pouvez aussi avoir une décision à prendre. 3e décan, Vénus reste en phase jusqu'au 7 octobre, vous allez faire tourner les têtes ! Toutefois, il se peut aussi qu'un petit voyage à deux soit dans vos projets.