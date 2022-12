L'horoscope du mercredi 7 décembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous voilà avec plus de responsabilités (1er décan pour l'instant) et un sens du devoir accentué. En conséquence, vous prendrez tout ce qu'on vous demandera au sérieux et n'aurez pas la conscience tranquille tant que vous n'aurez pas terminé votre travail. Mais certains s'attaquent à quelque chose qui va leur prendre du temps et leur demander de s'investir à fond.

Taureau

Mercure est en excellente position lorsqu'elle occupe le Capricorne, votre activité mentale, votre besoin de nourrir votre esprit sont au maximum et vous ferez tout pour apprendre, vous tenir au courant, acquérir peut-être même des connaissances spécialisées (entre le 14 et le 20, 2ème décan). Mais c'est le 1er décan qui la reçoit ces jours-ci : ayez l'esprit ouvert à tout !

Gémeaux

Votre planète favorite entame une longue traversée du Capricorne (jusqu'en février) et ce sont vos économies ou le manque d'économie qui seront votre principal sujet de réflexion. Si on vous propose un placement, renseignez-vous auparavant sur la personne qui vous le propose et surtout sur la rentabilité de ce placement ; il se peut qu'il soit surévalué.

Cancer

Vous serez très habile avec Mercure en Capricorne, mais surtout pour les autres ! Vous trouverez pour eux des terrains d'entente, des accords s'ils sont en conflit… Mais vous-même pourriez avoir un partenaire avec qui vous allez bien vous entendre, tant que les choses seront équitables entre vous. Vos petites cellules grises travailleront pour trouver une parfaite égalité entre vous et l'autre.

Lion

A présent que Mercure est en Capricorne, votre secteur 6 du travail et de la vie quotidienne, vous utiliserez vos qualités d'analyse ainsi que votre sens de l'observation dans vos activités de tous les jours. Vous serez mieux organisé et plus soucieux des détails que d'habitude. En outre, vous serez très malin et donnerez de bons conseils à vos proches ; du coup, vous vous sentirez utile.

Vierge

Une bonne conjoncture se met en place avec l'entrée de Mercure en Capricorne, votre secteur 5 des jeux, des amours et de l'amour-propre. Certes, vous resterez discret, vous n'étalerez pas vos goûts ni vos sentiments et encore moins votre estime de soi, mais ils seront au premier plan de vos pensées et vous serez nettement plus positif, enjoué et chaleureux que d'habitude.

Balance

Le sens de la famille qui est le vôtre et votre fort attachement à votre cellule familiale seront votre principal sujet de préoccupation. En effet, le Capricorne, où va circuler Mercure jusqu'en février, est un signe anxieux de nature et il se peut donc que vous vous fassiez du souci pour un membre de la famille. Peut-être qu'un de vos enfants souhaite quitter votre foyer ?

Scorpion

En Capricorne, votre secteur 3, Mercure est à sa place et va y rester plusieurs semaines. Besoin de communiquer, d'exercer votre sens de l'observation et votre esprit critique, voilà ce qui sera au premier plan. Mais n'oublions pas que Mercure représente aussi vos proches et que vous ne devriez avoir aucun mal à communiquer davantage avec eux, surtout si vous avez un projet à mettre sur pied.

Sagittaire

Vous n'en avez pas terminé avec Mercure qui vient d'entrer en Capricorne, elle va faire une boucle dans ce secteur qui représente vos possessions. Les questions d'argent seront agaçantes car Mercure va rétrograder du 29 décembre au 19 janvier et ce n'est qu'après cette date que vous pourrez corriger les problèmes, ou recevoir l'argent que vous attendiez (ou encore un colis).

Capricorne

Vous accueillez Mercure et elle va rester chez vous jusqu'au 11 février. Elle va bientôt être conjointe à Vénus et c'est donc une excellente conjoncture. Vous pourrez conclure une affaire d'argent, ou éprouver des sentiments amoureux. Ce que je vous dis est très général, nous suivrons donc sa course décan par décan. 1er décan (jusqu'au 14), une question administrative peut vous préoccuper.

Verseau

Avec Mercure dans votre secteur 12, et surtout sur le plan personnel, vous aurez constamment l'esprit occupé par des questions morales, religieuses, ou par les techniques que vous employez dans votre travail. Si vous êtes religieux, vous croirez très fort au pouvoir de la prière. Maintenant, des questions plus générales, qui inquiètent tout le monde, seront aussi très présentes.

Poissons

Vous aurez besoin de davantage de relations sociales, c'est ce que vous dit Mercure, en Capricorne jusqu'en février. Aussi, ne vous isolez pas, mais choisissez soigneusement ceux avec qui vous nouerez des liens d'amitiés. Cela dit, d'anciens amis que vous aviez perdus de vue pourraient aussi vous donner des nouvelles ; il est même possible que vous preniez rendez-vous (1er décan).

