L'horoscope du lundi 5 décembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Mars, est toute la semaine opposée au Soleil, mais cela se passe dans des signes positifs. Cela signifie que vous avez intérêt à être à l'initiative, à prendre les devants. Quoi qu'il se passe, 2e décan surtout, vous aurez le dernier mot (lundi mardi). A partir de mercredi, ne parlez pas trop vite, prenez votre temps et réfléchissez avant d'affirmer quelque chose ou de dire oui (1er décan).

Taureau

Même si vous êtes encore un peu surchargé, ce qui est normal avant les fêtes, il va y avoir de la détente cette semaine, vous ne vous prendrez plus la tête sur des détails. Ce sera grâce à l'entrée de Mercure en Capricorne (mercredi) : ce n'est pas que vous aurez moins de choses en tête, c'est que vous les gèrerez mieux, peut-être parce que vous serez mieux organisé, moins sous pression aussi.

Gémeaux

Mercure et Jupiter sont fâchées, le Soleil et Mars aussi, du coup vous êtes fâché vous aussi, vous êtes furieux même, révolté par l'injustice et le manque de respect. Mais ce n'est certainement pas nouveau, ce qui change c'est que vous êtes davantage à fleur de peau sous cette conjoncture et que les choses prennent des proportions qu'elles ne devraient pas avoir.

Cancer

Laissez passer la pleine Lune du 8, très énervée, et l'entrée de Mercure et de Vénus en Capricorne fera tout retomber. Surtout 1er décan ; vous pourrez obtenir un accord. Ou vous réconcilier avec quelqu'un si vous avez été en crise pendant la période Sagittaire. Cela dit, l'opposition Soleil/Mars (toute la semaine) risque de vous fatiguer ou de créer un ras-le-bol, notamment si vous êtes du 2e décan.

Lion

Une semaine très dynamique dans son ensemble, certes il y a de l'eau dans le gaz mais pas pour votre signe. Vous serez même, pour certains, le pompier de service. Ce n'est peut-être pas dans vos habitudes, mais vous saurez calmer les esprits qui s'échauffent, surtout en début de semaine. Après l'entrée de Mercure en Capricorne (mercredi), vous prendrez encore plus de hauteur.

Vierge

Il est clair que cette semaine sera remuante, que ce soit pour vous ou d'un point de vue plus général. Quoi qu'il se passe, vous aurez envie de réagir avec force. Vous serez déterminé à faire quelque chose, mais en avez-vous vraiment les moyens ? Que ce soit personnel ou pas (2e décan) il va falloir attendre que Mars repasse en marche directe, et ça ne sera pas avant février prochain.

Balance

La pleine Lune du 8 et la conjoncture de ce début de semaine en général sont favorables à une amélioration de votre situation, surtout si vous êtes du 2e décan. Ce n'est pas mal non plus pour le 3e qui pourrait avoir une bonne nouvelle côté boulot. 1er décan, Mercure entre en Capricorne mercredi, et cela risque de provoquer un afflux de souvenirs, agréables ou non...

Scorpion

Vous n'étiez pas en phase depuis quelque temps, pas sûr de vos interlocuteurs ? Peu à peu l'ambiance va changer et dès mercredi, vous serez de nouveau en confiance. Dans un premier temps, ce sont les natifs d'octobre qui seront plus à l'aise avec leurs interlocuteurs, qui seront convaincants et dont on appréciera les bons conseils. Mais eux aussi sauront écouter les conseils...

Sagittaire

C'est une semaine chargée, la pleine Lune le 8 et Mercure et Vénus qui entrent en Capricorne à partir de mercredi. Dans l'idéal il faudra être raisonnable côté argent. Mais il y a aussi, toute la semaine, une opposition entre le Soleil (dans votre 2e décan) et Mars en Gémeaux, 2e décan aussi. Les rapports de force, les conflits sont au premier plan, et il ne faut pas jeter d'huile sur le feu.

Capricorne

Une bonne semaine pour vous puisque Mercure et Vénus vont entrer dans votre signe, le 1er décan étant le plus favorisé. Une transaction pourrait tourner en votre faveur. Toute discussion sera rondement menée et vous serez en position de force. Ce ne sera pas le cas pour le 2e décan, qui aura trop à faire et qui sera sur les nerfs. Seul le 3e décan sera chanceux, financièrement, grâce à Jupiter et Pluton.

Verseau

L'opposition entre le Soleil et Mars qui va régner sur cette semaine est excellente pour donner de l'élan à vos projets et à votre volonté de promouvoir certaines idées. Vous défendrez vos convictions avec ferveur et on vous remarquera ! Cela dit, vous pouvez aussi être dans une histoire de coeur très " chaude " et voir votre libido prendre parfois un peu trop de place.

Poissons

2ème décan, n'essayez pas d'avoir raison à tout prix et de vous opposer à votre boss ou à un parent. Il y a d'autres manières de montrer que vous n'êtes pas d'accord, inutile de faire ou dire quelque chose qui incitera l'autre à vous refuser ce que vous voulez... Vous auriez ensuite une attitude de victime, alors que vous ne l'êtes pas, sauf peut-être de vous-même et de votre caractère.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info