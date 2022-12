L'horoscope du mardi 6 décembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

3ème décan, vous avez intérêt à contrôler un peu vos élans amoureux et une tendance marquée à l'optimisme. Si vous attendez un résultat d'examen par exemple, vous pourriez être déçu, vos résultats n'étant pas à la hauteur… Mais vous n'étiez pas loin. Vous pourriez aussi vous emballer pour quelqu'un et vous désemballer aussi vite. 2e décan : tout feu, tout flamme encore…

Taureau

La Lune éclaire aujourd'hui une dissonance de Saturne qui provoque en vous du regret, une sensation de manque, ou qui vous voit stagner dans votre vie professionnelle. Or, si vous n'êtes pas quelqu'un de pressé, vous n'aimez pas avoir la sensation de reculer, et c'est ce que provoque Saturne pour ceux du 3e décan. Courage, ce sera terminé début mars.

Gémeaux

Non seulement Vénus s'oppose à vous, 3e décan, mais elle est fâchée avec Jupiter. Cela a plusieurs effets : vous pourriez être trop dépensier, ce qui se conçoit en ce moment, ou être un peu trop content de vous et faire le fier… Toutefois, vous pouvez aussi croire que tout vous est dû et avoir un comportement assez déplaisant, les autres se sentant utilisés.

Cancer

3ème décan, le ciel ne vous oublie pas, la Lune vous regarde avec amitié aujourd'hui, et si vous voulez être en phase, ayez vous aussi une attitude affectueuse avec ceux qui vous entourent, surtout si vous voulez que l'un d'entre eux vous épaule. En outre, certains ont compris qu'ils devaient penser à eux avant de penser à l'autre et cela, en dépit d'un fond de culpabilité qui ne devrait pas exister.

Lion

Quand je vous disais que cette semaine était positive ! Vénus et Jupiter vous font signe, 3e décan, et vous vous sentirez particulièrement en forme et attirant ! Ou alors c'est vous qui serez attiré par quelqu'un que vous trouverez d'une beauté à couper le souffle ! Bon, n'exagérez pas non plus, essayez de rester objectif, or la conjoncture vous pousse à ne pas l'être… (jusqu'à samedi).

Vierge

Soyez patient car la conjoncture n'est pas très facile jusqu'à vendredi. En général, dans les situations de stress, vous tenez sur les nerfs et il est à craindre que vous ayez à les solliciter aujourd'hui et dans les deux-trois prochains jours. Essayez au moins de récupérer en dormant suffisamment, même si les mercuriens comme vous sont des petits dormeurs.

Balance

En dépit des crises que vous pourriez avoir à affronter, ou de celles qui sont ressenties par tout le monde, vous aurez une journée plutôt douce et elle se terminera bien, peut-être parce que vous sortirez et que vous pourrez vous changer les idées (1er décan surtout). Peut-être aussi aurez-vous une satisfaction dans votre travail, ou dans une de vos activités.

Scorpion

Jusqu'en mars prochain, 3e décan, ne vous étonnez pas si vous constatez un ralentissement dans vos activités, ou si vous ne vous sentez pas dans une forme exceptionnelle ! La dissonance de Saturne est revenue et d'ailleurs elle est activée aujourd'hui. Mais dites-vous qu'elle n'est pas active tous les jours et que de toute façon elle va bientôt disparaître pour 7 ans.

Sagittaire

Jusqu'à samedi, Vénus (qui est dans votre 3e décan), formera une dissonance avec Jupiter et vous aurez du mal à retenir vos élans amoureux. Vous ne vous poserez aucune limite et tant pis si votre comportement a des conséquences : le plaisir avant tout ! Il en sera de même avec l'argent… 2e décan, né autour des 6, 7, 8 juin, un rapport de force vous énerve considérablement.

Capricorne

Si vous êtes en couple, il faut vraiment vous en faire voir de toutes les couleurs pour que vous soyez infidèle et que vous regardiez ailleurs... Mais rien n'interdit de penser à un/e autre, ce qui se passe dans votre tête reste dans votre tête et il est même tout à fait normal d'avoir des fantasmes avec d'autres qu'avec votre cher et tendre. Ne vous en culpabilisez pas.

Verseau

3e décan, si Vénus éclaire un secteur qui mélange amour et amitié, sa dissonance avec Jupiter risque de vous troubler encore plus que vous ne l'êtes déjà. Quelqu'un, qui occupe vos pensées, pourrait soudain être intéressé par vous, mais pas de manière amicale, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous êtes intéressé par une relation un peu bizarre, envoyez des signaux.

Poissons

Votre vie ne va pas manquer de sel ces prochains jours ! En effet, Vénus sera en dissonance avec Jupiter (3e décan) jusqu'à samedi et vous risquez de vous lâcher ! De faire un peu n'importe quoi en suivant vos impulsions amoureuses, en ne canalisant pas vos désirs, et en vous disant : qui vivra verra. Vous serez malgré tout rattrapé par une légère culpabilité.

